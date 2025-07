Tschick-Hammer: Zigarettenpackerl bald um 10 Euro?

Geht es nach der EU-Kommission, soll die Tabaksteuer massiv erhöht werden. Eine Packung Zigaretten könnte dann über 10 Euro kosten.

Mindestens 215 Euro pro 1.000 Stück soll die Tabaksteuer für Zigaretten betragen - zumindest, wenn es nach der EU-Kommission ginge. Derzeit liegt der Betrag hierzulande bei 83,50 Euro pro 1.000 Stück. Runtergerechnet auf eine Packung wäre allein das bereits ein Anstieg von rund 2,6 Euro.

Oben drauf soll es allerdings auch noch einen Kaufkraftzuschlag geben. Reichere Staaten sollten also mehr zur Kasse gebeten werden als ärmere. Insgesamt rechnet man in der Branche mit einer Preissteigerung von 3,5 bis 4,5 Euro. Eine einzelne Packung könnte dann schnell einmal über 10 Euro kosten. Die hohen Preise, so das Ziel der EU-Kommission, sollen vor dem Tabakkonsum abschrecken.

Gegenwind aus der Tabak-Branche

Während Gesundheitsexperten die Kommissions-Pläne großteils begrüßen, gibt es aus der Tabak-Industrie Gegenwind. Vor allem der Schwarzmarkt würde dadurch befeuert, fürchtet man in der Branche.

Dass der Vorschlag der EU-Kommission allerdings tatsächlich so umgesetzt wird, gilt als unwahrscheinlich. Dafür wäre ein einstimmiger Beschluss des Europäischen Rates nötig.