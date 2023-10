EZB legt Zinspause ein: Was das für Ihr Geld heißt

Angesichts sinkender Inflationsraten und schwächelnder Konjunktur hat die Europäische Zentralbank (EZB) nach 10 Zinserhöhungen in Folge bei ihrer Sitzung am Donnerstag nicht weiter an der Zinsschraube gedreht. Der Leitzins bleibt bei 4,5 %.

Höhere Zinsen verteuern Kredite, was u.a. Häuslbauer in letzter Zeit empfindlich zu spüren bekamen. Für Unternehmen werden kreditfinanzierte Investitionen teurer, was die Konjunktur bremst. Die Finanzierungszinsen dürften nun zumindest nicht weiter steigen. Mit einer Senkung des Leitzinses ist aber vorerst nicht zu rechnen. Eine Diskussion darüber sei "völlig verfrüht", sagte EZB-Chefin Christine Lagarde. Experten rechnen aber damit, dass die EZB die Zinsen in naher Zukunft nicht weiter anheben wird. Sparer bekommen nach den letzten Zinserhöhungen zumindest wieder etwas mehr für ihr Geld.