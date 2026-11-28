Ein 55-Jähriger soll die Leiche seiner Mutter vier Jahre lang in einem Bettkasten versteckt haben. In ihrem Bett lag stattdessen eine Puppe, die der Frau ähneln sollte.

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Ein Mitarbeiter des medizinischen Dienstes wollte den Mann in seiner Wohnung im Hamburger Stadtteil Heimfeld aufsuchen. Doch was er dort entdeckte, war höchst ungewöhnlich: Im Bett lag ein vermeintlich lebloser Körper. Er verständigte die Polizei.

Puppe sollte tote Mutter ersetzen

Die Beamten stellten schnell fest, dass es sich bei dem Körper im Bett nicht um einen Menschen, sondern um eine Puppe handelte. Offenbar hatte der 55-Jährige sie so hergerichtet, dass sie seiner verstorbenen Mutter ähnelte.

Bei einer weiteren Durchsuchung der Wohnung machten die Polizisten schließlich den grausigen Fund: Im Bettkasten lagen die sterblichen Überreste der 85-Jährigen. Laut "Hamburger Abendblatt" waren sie in Folie eingewickelt.

Tod der Mutter nie gemeldet

Die Frau war bereits vor vier Jahren gestorben. Ihr Tod wurde den Behörden offenbar nie gemeldet. Stattdessen lag die Puppe in ihrem Bett, während die Leiche im Bettkasten versteckt blieb.

Warum der Sohn so gehandelt hat, ist bislang unklar. Nach dem Fund ließ sich der 55-Jährige freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung einweisen.

Polizei vermutet natürlichen Tod

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nach bisherigen Informationen nicht. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist. Das bestätigte ein Sprecher laut "Hamburger Abendblatt".

Kurios: Am selben Tag beschäftigte ein weiterer Puppenfund die Hamburger Polizei. Am Kaiser-Friedrich-Ufer in Eimsbüttel waren Teile einer Sexpuppe zunächst für menschliche Überreste gehalten worden. Erst Stunden später stellte sich heraus, worum es sich tatsächlich handelte.