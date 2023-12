Selenskyj: Besseres Morgen kommt nicht von selbst

"Zukunft unser Heimat nicht aus den Augen zu verlieren"

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute zu Silvester aufgefordert, 2024 nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und dabei die Zukunft ihrer Heimat nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir Ukrainer wissen besser als jeder andere, dass ein besseres Morgen nicht von selbst kommt, denn wir verteidigen unser Morgen mit unseren eigenen Händen", sagte er am Sonntagabend in seiner Videoansprache, bei der auch seine Frau Olena Selenska an seiner Seite auftrat.

"Deshalb wird unser neues Jahr genau so werden, wie wir es wollen und wie wir es gestalten werden." Selenskyj wies darauf hin, dass ein neues Jahr auch mit tatkräftigem Handeln verbunden sei - er sprach die Menschen direkt an: "Nicht nur das Neujahrswunder, sondern auch das ganzjährige Wunder sind Sie alle: entschlossen, verantwortungsbewusst, fürsorglich und effizient."

Gleichzeitig erinnerte er die Ukrainer daran, dass das Land weiterhin von Russland angegriffen werde und wünschte ihnen dafür Kraft und Zuversicht. "Leben und Kraft für die Menschen, die eine freie und sichere Zukunft verteidigen - nicht nur ihre eigene, sondern die der ganzen Welt."