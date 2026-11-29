ÖFB-Teamspieler nach Verletzungs-Aus am Sprunggelenk operiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Als Bayern-Motor Konrad Laimer im torlosen Bundesliga-Match gegen den HSV letzten Samstag nur 20 Minuten nach seiner Einwechslung vom Platz humpelte und um seine Auswechslung gebeten hatte, ahnte Trainer Kompany bereits Böses. Am Sonntag die bittere Bestätigung: Sehnenluxation im rechten Sprunggelenk. Der 29-Jährige ist bereits operiert und wird mindestens drei Monate ausfallen.

Bayern kommen aus Krisenmodus nicht heraus

Für die Münchner ist es der nächste herbe Rückschlag, das Lazarett des deutschen Rekordmeisters wächst stetig an. Der Bundesligatitelverteidiger muss derzeit auch schon Torjäger Harry Kane, Tormann Manuel Neuer, Michael Olise, Serge Gnabry oder Ismael Saibari vorgeben. Zudem fehlt in der Meisterschaft Kapitän Joshua Kimmich nach seiner Roten Karte in Hamburg.

Laimer-Verletzung nach Tritt

Offenbar hatte Laimer, der erst in der 52. Minute ins Spiel gekommen war, einen Tritt auf den Fuß bekommen. Dennoch versuchte Österreichs Fußballer des Jahres 2025 die Partie zu Ende zu spielen - vergeblich.

Der Ausfall wiegt für die Bayern schwer, schließlich ist Laimer einer der am vielseitigsten einsetzbaren Kicker im Team des deutschen krisengebeutelten Rekordmeisters. Der Nationalspieler, der zumeist als Rechtsverteidiger agiert, kommt zudem auch immer wieder im Mittelfeld zum Zuge. Zuletzt spielte er in der Champions League in Lille sogar Stürmer.

Damit muss auch Teamchef Ralf Rangnick um einen seiner besten Spieler zittern. Die nächsten ÖFB-Länderspiele steigen erst Ende März 2027, da könnte Laimer bereits wieder einsatzbereit sein.