Die nächsten Tage in Österreich sind von winterlichem Hochdruckeinfluss bestimmt. Damit bestimmen meist trockenes, oft sonniges oder nebliges Wetter das Bundesgebiet.

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Laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag bleiben die Temperaturen in vielen Regionen kalt.

Am Montag ziehen allerdings in der Westhälfte dichte Wolken einer schwachen Störungszone durch und in Vorarlberg und Tirol ist etwas Regen oder Schneefall dabei. Inneralpin schneit es bis in tiefe Lagen, in den nördlichen Regionen liegt die Schneefallgrenze aber teilweise um 800 Meter und hier ist auch Glatteisbildung nicht ausgeschlossen. In der Osthälfte halten sich Nebel und Hochnebel teilweise hartnäckig, abseits des Nebels ziehen hohe Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig, meist aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwölf bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus vier bis plus sechs Grad, mit den höchsten Werten im Westen und in mittleren Höhenlagen.

Am Dienstag bringt Hochdruckeinfluss ruhiges und teils sonniges Wetter. Über den Niederungen im nördlichen Alpenvorland, dem Donauraum sowie in südlichen Beckenlagen und inneralpin halten sich Nebel- und Hochnebelfelder aber oft auch hartnäckig und lösen sich tagsüber nur zögerlich auf. Abseits der Nebelzonen scheint aber meist die Sonne, nur hohe Schleierwolken ziehen durch. Der Wind weht im östlichen Flachland teils mäßig aus Südost bis Süd. Von minus 13 bis minus drei Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf minus sechs bis plus fünf Grad, mit den höchsten Werten im Westen und generell in mittleren Höhenlagen.

Strenger Morgenfrost

Auch am Mittwoch ist winterlicher Hochdruckeinfluss mit teils hartnäckigem Nebel in den Niederungen und Sonne auf den Bergen wetterbestimmend. Besonders im nördlichen Alpenvorland können sich die Nebelfelder den ganzen Tag über halten. Der Wind weht meist nur schwach. Es herrscht strenger Morgenfrost bei minus 16 bis minus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen minus sechs bis plus fünf Grad, mit den höchsten Werten im Westen und auf mittleren Höhenlagen.

Am Donnerstag herrscht ein ähnliches Bild: winterlicher Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum. Über den Niederungen vom Donautal bis in das südliche Wiener Becken liegen teils hartnäckige Nebel oder Hochnebelfelder. Überall sonst ist es tagsüber sonnig, auf mittleren Höhenlagen des Westens auch etwas milder und schwach windig. Abermals gibt es strengen Morgenfrost: Die Frühtemperaturen liegen bei minus 15 bis minus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus zwei bis plus fünf Grad.

Am Freitag erreichen den Norden und Osten Österreichs tagsüber tief liegende, ausgedehnte Wolkenfelder. Dabei bleibt es regional vielfach trüb, da die Wolken die Hochnebelfelder ablösen. Vereinzelt fallen ein paar Tropfen oder Schneeflocken, jedoch meist ohne Belagsbildung. Im Osten frischt dabei Wind aus nördlichen Richtungen mäßig auf. Im Rest Österreichs bleibt es vielfach wolkenlos und sonnig. Von minus 15 bis minus fünf Grad in der Früh steigt das Thermometer auf minus drei bis plus fünf Grad, wobei es im Westen milder wird.