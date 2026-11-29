Acht neue Kamerasysteme überwachen ab 2027 Bahnhof, Hauptplatz und Fußgängerzone. Die Stadt kämpft damit gegen die Jugendkriminalität.

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Wiener Neustadt rüstet auf. Zusätzlich zur Herrengasse, die schon seit 2006 videoüberwacht wird, nimmt die Polizei ab dem neuen Jahr den Bahnhof, den Hauptplatz und Teile der Fußgängerzone ins Visier. Die Stadt gilt seit Jahren als Hotspot für Jugendkriminalität.

Das Innenministerium hat grünes Licht gegeben, sagt Stadtsprecher Thomas Iwanschitz. Die Kameras hängen bereits, die Stadt hat die Infrastruktur geschaffen, den Rest übernimmt die Polizei. Der Start ist für Anfang 2027 geplant.

Löschung nach 48 Stunden

Möglich machen das "neue gesetzliche Möglichkeiten". Laut Polizei werden die Aufnahmen nach 48 Stunden gelöscht, außer sie werden zur Verfolgung von Straftaten gebraucht.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) feiert die Kameras als "Meilenstein für die Sicherheit in der Stadt". Sie erhöhen nicht nur die objektive Sicherheit, sondern "vor allem das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen".