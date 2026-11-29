Top-Favoritin Mikaela Shiffrin führt nach dem 1. Durchgang im Killington-Slalom. Doch Katharina Truppe lauert mit nur 17 Hundertstel Rückstand auf Platz 2.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei sieben Starts in Killington hat Shiffrin bisher sechsmal gewonnen - nur einmal (2022) war sie Fünfte. Am Sonntag nahm die US-Rekordsiegerin Kurs auf Sieg Nummer 7 auf ihrem Lieblingshang. Nach einer 30-minütigen Verzögerung nach heftigen Schnee- und Regenfällen brannte Shiffrin mit Startnummer 1 im 1. Durchgang Laufbestzeit in die weiche Piste.

Nur 17 Hundertstel dahinter: Katharina Truppe. "Man musste sich auf die weiche Piste einstellen", so Österreichs beste Slalomrennläuferin, die im Ziel erst beim Blick auf die Anzeigetafel wirklich zufrieden war: "Ich dachte, ich hätte mehr Rückstand ..." Bei nur 17 Hundertstel ist in der Entscheidung ab 21 Uhr alles drinnen.

Allerdings lauert nur eine Hundertstel hinter Truppe die Schweizerin Camille Rast auf Platz 3.

Shiffrin: "Ein Überlebenskampf"

"Ich versuche es zu genießen, aber die Bedingungen sind schon sehr fordernd", so Shiffrin über ihre Halbzeitführung. "Mit der Startnummer 1 hatte ich Glück, trotzdem war es ein Überlebenskampf."

Katharina Huber fädelte im Steilhang ein, Nina Hörhager und Nathalie Falch mussten nach 25 Läufern im Ziel um die Qualifikation für den 2. Durchgang zittern.