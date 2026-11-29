Böen, Kälte, lange Wartezeiten: Embacher gewinnt auch das zweite Ruka-Springen und baut seine Weltcupführung aus. Hörl feiert Platz drei.

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138 Meter, die Führung – und noch einmal warten. Stephan Embacher hatte im Finale von Ruka vorgelegt, doch ein Springer konnte ihm den zweiten Sieg an diesem Wochenende noch nehmen: Isak Andreas Langmo. Der Norweger, zur Halbzeit nach einem Satz auf 146 Meter klar voran, griff nach seinem ersten Weltcupsieg.

Diesmal landete Langmo bei 132 Metern. Drei Punkte zu wenig. Embacher hatte sein Ruka-Double, Jan Hörl als Dritter ebenfalls einen Platz auf dem Podest. Nach zwei Tagen mit zwei Siegen verlässt der Tiroler Finnland mit einer ausgebauten Führung im Gesamtweltcup.

Embacher bleibt ruhig, während der Wind dreht

Einfach machte es die Schanze den Springern nicht. Böen verzögerten den Ablauf, immer wieder mussten Athleten oben warten. Auch Embacher traf im Finale wieder schwierigere Windbedingungen an. Trotzdem brachte er nach 138,5 Metern im ersten Durchgang noch einmal 138 Meter herunter und fing Langmo ab.

7,6 Punkte Rückstand hatte der 20-Jährige zur Halbzeit, drei Zähler Vorsprung waren es am Ende. Mit 269,4 Punkten feierte er nach Lillehammer und dem Samstagsspringen in Ruka bereits seinen dritten Saisonsieg.

"Es fühlt sich sehr einfach an momentan. Das ist normalerweise ein richtig gutes Zeichen", sagte Embacher. Seine Ruhe sei keine Fassade: "Wenn ich weiß, dass es in die richtige Richtung geht und das Selbstvertrauen da ist, warum soll ich dann irgendwie jetzt Unruhe ins System bringen?"

Langmo blieb mit 266,4 Punkten sein zweiter Podestplatz dieses Winters. Hörl folgte mit 262,4 Punkten.

Stefan Kraft blieb in Ruka in beiden Durchgängen unter 130 Metern. © APA/AFP/NTB/GEIR OLSEN

Hörl friert, wartet – und springt aufs Podest

Ausgerechnet vor Hörls entscheidendem Versuch kam die nächste kräftige Böe. Der Salzburger musste oben ausharren. "Es ist schon sehr kalt, aber es gehört dazu", erzählte er später.

Als er endlich grünes Licht bekam, gelang ihm ein Sprung auf 138 Meter. Hohe Haltungsnoten dazu, die Führung. Danach musste Hörl abwarten, was sein Versuch wert war.

Naoki Nakamura landete nach einer weiteren Wartezeit schon bei 123,5 Metern. Domen Prevc bekam günstigere Bedingungen, kam aber nur auf 131 Meter. Damit stand fest: Hörl hatte sich vom fünften Halbzeitplatz noch aufs Podest geschoben.

"Ich bin mega happy mit dem dritten Platz. So kann’s weitergehen", sagte der Salzburger. "Wenn alles zusammenpasst, weiß ich, dass ich mitkämpfen kann vorn."

Tschofenig holt 14 Plätze auf

Auch hinter dem Spitzenduo machten die Österreicher Boden gut. Maximilian Ortner flog im Finale auf 142 Meter und verbesserte sich von Rang 14 auf den geteilten sechsten Platz. Clemens Aigner wurde Achter.

Daniel Tschofenig legte gegenüber seinem ersten Versuch gleich 24,5 Meter zu. Nach 121 Metern und Rang 25 gelang ihm bei stärkerem Aufwind ein Satz auf 145,5 Meter. Er machte 14 Plätze gut und wurde Elfter, verließ Ruka nach eigener Aussage aber mit gemischten Gefühlen.

Stefan Kraft blieb dagegen in beiden Durchgängen unter 130 Metern. Nach 123 Metern rettete er sich als 29. ins Finale, mit 128 Metern wurde er schließlich 25. "Schade, es hat sich nicht schlecht angefühlt", sagte Kraft. Er sei noch nicht geduldig genug, müsse die Erfahrungen mitnehmen und ruhig bleiben.

»Alles Gute, Papa«

Für Hörl hatte dieser Podestplatz noch eine persönliche Bedeutung: Sein Vater feierte am Sonntag Geburtstag und hatte sich von ihm einen guten Sprung gewünscht.

Der Sohn lieferte Platz drei. "Jetzt hab ich ein Podest, also alles Gute, Papa."