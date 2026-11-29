Alle waren bereits an Bord, die Koffer in den Kabinen verstaut – doch dann machte ein technischer Defekt einen Strich durch die Reisepläne. Die "Amadea", bekannt aus der ZDF-Serie "Das Traumschiff", konnte Hamburg nicht verlassen.

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Eigentlich hätte das Schiff am Freitag um 18 Uhr vom Cruise-Center HafenCity ablegen sollen. Doch bei den Vorbereitungen fiel die Technik aus. Laut Phoenix Reisen gibt es Probleme mit der Steuerung des Propellers. Betroffen ist nach Angaben des maritimen Informationsdienstes Vesseltracker die Steuerbordmaschine.

Der Hafenlotse war zu diesem Zeitpunkt bereits an Bord, musste das Schiff aber wieder verlassen. Die Passagiere verbrachten zunächst eine weitere Nacht im Hamburger Hafen. Der Hotelbetrieb an Bord lief weiter, am Samstag wurde sogar der geplante Gala-Abend gefeiert.

Am Samstag kam die endgültige Absage

Am Samstagabend stand dann fest: Die Reise findet nicht statt. In einer Nachricht an die Gäste bedauerten Kapitän Elmar Mühlebach und seine Crew die "vorzeitige Beendigung Ihrer Reise außerordentlich".

Am Sonntagmorgen mussten die rund 570 Passagiere ihre Koffer vor die Kabinentüren stellen. Zum Abschied gab es beim Frühstück noch ein Glas Sekt. Ein Teil der Gäste wurde vom Veranstalter mit Bussen nach Hause gebracht.

Schlagerstars und Norwegen standen am Programm

Die achttägige Kreuzfahrt war als 21. Kreuzfahrer-Treff von Phoenix Reisen für Stammgäste geplant. Auf der Route standen unter anderem Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo und Skagen. Auch eine Tombola und Auftritte von Bernhard Brink und Chris Andrews waren vorgesehen.

Die achttägige Kreuzfahrt war als 21. Kreuzfahrer-Treff von Phoenix Reisen für Stammgäste geplant. © Getty Images

Die Preise für die Reise begannen bei 1.199 Euro pro Person. Das Schiff war mit rund 570 Passagieren ausgebucht.

Nächste große Reise schon in wenigen Tagen

Die 35 Jahre alte "Amadea" ist seit 2015 als Drehort für das ZDF-"Traumschiff" bekannt. Erst vor Kurzem hatte sie einen rund dreiwöchigen Aufenthalt bei der Lloyd Werft in Bremerhaven beendet. Phoenix Reisen investierte dort nach eigenen Angaben rund 20 Millionen Euro. Unter anderem wurden die Hauptmaschinen überholt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Werftarbeiten und dem aktuellen Defekt besteht, ist unklar.

Nun muss das Schiff zur Reparatur zurück nach Bremerhaven. Wie lange diese dauern wird, ist noch offen. Der Zeitplan ist eng: Bereits am 5. Dezember soll die "Amadea" in Hamburg zu einer 168-tägigen Reise nach Amerika und in die Südsee aufbrechen. Ob dieser Termin gehalten werden kann, ist derzeit ungewiss.