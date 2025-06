König Charles und Camilla trauern um die Opfer von Graz

König Charles und seine Frau Camilla trauern um die Opfer von Graz, nach dem schrecklichen Amok-Horror.

Auf Instagram schrieb das Königspaar unter anderem: "Meine Frau und ich sind zutiefst geschockt und traurig über die tragischen Vorkommnisse in Graz."

Orte des Schutzes und des Lernens

Weiter hielten Charles und Camilla im Gedenken an die Opfer von Graz fest: "Schulen sollten Orte des Schutzes und des Lernens sein – umso schrecklicher ist dieser grausame Angriff auf Schüler und Personal."

"Sprechen allen Österreichern unser tiefstes Mitgefühl aus"

Der König will für die Opfer des Amok-Horrors beten: "Unsere aufrichtigen Gedanken und Gebete gelten den Familien all jener, die von diesem furchtbaren Verlust von Leben und Verletzungen betroffen sind. Wir sprechen allen Österreicherinnen und Österreichern in dieser zutiefst erschütternden Zeit unser tiefstes Mitgefühl aus."

Weltweite Solidarität

Nicht nur der englische König, sondern Prominente aus aller Welt meldeten sich nach dem unfassbaren Schrecken von Graz zu Wort und zeigten ihre Anteilnahme. Die weltweite Solidarität mit den Opfern ist riesig, der Schmerz und das Entsetzen kaum in Worte zu fassen.