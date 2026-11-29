Diese Frau scheint Weihnachten nicht besonders zu mögen: Während eine Familie ihr Haus liebevoll mit Lichterketten schmückte, soll die 65-Jährige nachts mit ihrem Elektromobil vorgefahren sein – und kurzerhand zur Schere gegriffen haben.

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Die Familie Wilson-Croft aus Middlesbrough hatte ihr Haus aufwendig für Weihnachten dekoriert. Doch am Mittwochabend gegen 23 Uhr war plötzlich ein Teil der Beleuchtung aus. Mutter Beth Wilson-Croft (31) entdeckte den Schaden am nächsten Morgen, als sie ihre sechsjährige Tochter zur Schule bringen wollte.

Zunächst vermutete sie, dass Kinder die Lichter beschädigt hätten. Ein Blick auf die Überwachungskamera brachte jedoch eine andere Erklärung: Darauf ist eine ältere Frau auf einem Mobilitätsscooter zu sehen, die vor den beleuchteten Zaun fährt, an den Kabeln hantiert und offenbar eine Schere verwendet. Kurz darauf gehen die Lichter aus.

Verdächtige bestreitet Absicht

Die 65-jährige Gina Walker, eine ehemalige Krankenschwester, wurde mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie entschuldigte sich, bestreitet aber, die Weihnachtsbeleuchtung absichtlich zerstört zu haben.

Sie erklärte, sie habe zuvor in einem Club Alkohol getrunken, könne sich nicht mehr genau an den Vorfall erinnern und sei möglicherweise mit ihrem Rollator gegen den Zaun gefahren. Dabei könnte sie die Kabel berührt haben. Scheren habe sie nicht bei sich gehabt.

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Die Hausbesitzerin glaubt hingegen weiterhin, dass die Beleuchtung gezielt beschädigt wurde. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet.

Familie lässt sich Weihnachten nicht verderben

Doch die Familie lässt sich die Weihnachtsstimmung nicht nehmen. Nachdem ein hilfsbereiter Mann die beschädigten Kabel repariert hatte, wurde die Beleuchtung wieder angebracht. Beth kündigte sogar an, die Dekoration noch weiter auszubauen – mit einem singenden Weihnachtsmann und einer Schneemaschine.

Die aufwendige Weihnachtsdekoration soll vor allem ihrer sechsjährigen Tochter Freude bereiten. Auch andere Familien aus der Umgebung kommen vorbei, um sich die Lichter anzusehen.