Eigentlich sollte ein Lufthansa-Airbus 148 Passagiere von Paris nach München bringen. Doch schon beim Zurückschieben vom Gate ging alles schief: Das Flugzeug geriet mit dem rechten Fahrwerk in den Rasen und blieb stecken.

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Der Flug LH2233 sollte am Freitagabend um 18.20 Uhr vom Flughafen Paris-Charles de Gaulle abheben. Doch bereits beim Pushback, also beim Zurückschieben aus der Parkposition, kam es zur Panne.

Das rechte Hauptfahrwerk des Airbus A320 geriet in den Rasen und blieb dort stecken. Laut dem Luftfahrtportal "AeroTelegraph" wurde die Maschine vom Pushback-Fahrzeug zu weit zurückgeschoben.

Ein Passagier filmte den Vorfall. Auf den Aufnahmen sind mehrere Einsatzfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr sowie Arbeiten rund um die feststeckenden Räder zu sehen.

Spezialgerät musste Airbus bergen

Da sich der Airbus nicht mehr aus eigener Kraft bewegen konnte und auch das Pushback-Fahrzeug ihn nicht befreien konnte, musste Spezialgerät eingesetzt werden. Nach Freigabe durch die französischen Behörden wurde die Maschine schließlich zurück auf eine reguläre Parkposition gebracht.

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Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Die 148 Passagiere konnten das Flugzeug über Treppen verlassen und wurden zurück zum Terminal gebracht.

Passagiere müssen umplanen – Gepäck blieb zurück

Für die Reisenden war der Flug nach München damit gestrichen. Sie erhielten Ersatzverbindungen oder Hotelunterkünfte. Ein Passagier berichtete, dass das Gepäck zunächst im Flugzeug zurückblieb und nicht herausgeholt werden konnte.

Der Airbus mit der Kennung D-AIUO musste nach der ungewöhnlichen Panne zunächst am Flughafen bleiben.