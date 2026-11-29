Der Zugang zum Medizinstudium könnte bald nicht mehr ausschließlich von Prüfungsleistungen abhängen. Die SPÖ fordert ein zusätzliches Kriterium mit Blick auf die Gesundheitsversorgung.

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Der Mangel an Ärzten beschäftigt Österreichs Politik und das hiesige Gesundheitssystem bereits seit Jahren. Nun lässt die SPÖ mit einem neuen Vorschlag für den Zugang zum Medizinstudium aufhorchen: Künftig sollen jene Bewerber bessere Chancen erhalten, die sich bereit erklären, nach ihrem Studienabschluss im öffentlichen Gesundheitssystem im Land tätig zu sein. So will man eine langfristige Absicherung des Gesundheitssystems schaffen - mit ausreichend Ärzten in den Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen.

"Ich freue mich über die Initiative der SPÖ, den Zugang zum Medizinstudium mit einem neuen, fairen Kriterium zu erweitern", betont der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). "Wir brauchen diesen Schritt, um unser öffentliches Gesundheitssystem über die nächsten zwei Jahrzehnte abzusichern. Denn nur bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Gesundheitsberufe können diese Zukunft absichern. Daher finde ich dieses neue Kriterium beim Zugang des Medizinstudiums in Österreich fair und sinnvoll", so Hacker. (Schluss) red