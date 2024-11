Knall und Notlandung: Polizei umzingelt Flieger

Das sorgte für mächtig Wirbel.

Ein mysteriöses Knallgeräusch, das während des Fluges eines American-Airlines-Flugzeugs zu hören war, löste eine Notlandung aus.

Flug 954 hatte Buenos Aires in Argentinien am Donnerstag um 9:15 Uhr verlassen und war auf dem Weg nach New York, als Passagiere und Besatzung in 30.000 Fuß Höhe ein seltsame Geräusch hörten.

Musste umkehren

Das Flugzeug wurde abrupt zu seinem Startziel am internationalen Flughafen Ezeiza umgeleitet, berichtete Express US. Der erschreckende Vorfall führte dazu, dass bewaffnete Polizisten das Flugzeug nach seiner Rückkehr nach Buenos Aires umzingelten. Die Situation wurde auf dramatischen Aufnahmen der Flugpassagiere festgehalten.

"Wie im Film"

Ein Reisender bezeichnete die Tortur als „ungewöhnlich“ und als etwas, das „direkt aus einem Film“ zu sein schien, berichtet die Dailly Mail. Eine andere Frau, die den Vorfall beobachtete, beschrieb ihn als „beängstigend“. Flugbegleiter und einige Passagiere berichteten, sie hätten ein hämmerndes Geräusch aus dem Frachtraum des Flugzeugs gehört, das sich anhörte, als sei jemand gefangen und versuche, um Hilfe zu bitten.

Person eingeschlossen?

Der Pilot kündigte den Reisenden zunächst an, dass der Flug aufgrund eines Problems umkehren würde, gab jedoch später bekannt, dass möglicherweise eine Person im Frachtraum festsitzt.

Sobald das Flugzeug gelandet war, schwärmten bewaffnete Polizisten um das Flugzeug herum und bereiteten sich darauf vor, die Maschine zu stürmen und die eingeschlossene Person ausfindig zu machen.

Equipo comando entrando a la bodega del avión! pic.twitter.com/HjWMyhsS17 — Señora de Snoopy (@nanudandrea) November 1, 2024

Special Tactical Assault Group im Einsatz

Zur Bewältigung der Situation wurden zusätzlich die Special Tactical Assault Group, die Explosives and Special Weapons Control Group und das Canine Technology Binomial eingesetzt.

An dem Einsatz waren auch zusätzliche Helfer der National Civil Aviation Administration, der PFA-Feuerwehr und des Gesundheitsdienstes beteiligt.

Erst nach einer gründlichen Untersuchung kam man zu dem Schluss, dass keine Gefahr bestand – und dass niemand im Frachtraum eingeklemmt war. Ein Fehlalarm