Bruder von Taylor Swifts Freund Travis Kelce rastet völlig aus

Der Bruder von Travis Kelce (35), dem Freund von Mega-Star Taylor Swift (34), eskalierte völlig.

Er zertrümmerte kurzerhand das Handy eines Pöblers. Das Ganze geschah am Samstag bei einem College-Football-Spiel, als Jason Kelce (36) alle Sicherungen durchgebrannt sind. Ein Pöbler äußert sich homophob über seinen Bruder, NFL-Star Travis Kelce (35), und dessen Freundin, Pop-Gigantin Taylor Swift (34). Auf diversen Videos aus den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie mehrere Fans den Ex-NFL-Spieler am Rande des Spiels zwischen Penn State gegen Ohio State umringen.

If you fuck around with Jason Kelce, you’re gonna find outpic.twitter.com/9q08ZXACwR