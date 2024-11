Samsung will Blutdruck mit Falt-Handy messen

Samsung plant Blutdruckmessungen nicht nur per Smartwatch, sondern auch am Smartphone.

Samsung möchte die Gesundheitsfunktionen seiner Devices erweitern und arbeitet an einer neuen Methode zur Blutdruckmessung. In den Smartwatches des Unternehmens kommt diese Funktion bereits zur Anwendung. Nun zeigt ein neues Patent, dass künftig auch Falt-Handys in den Genuss dieser Technologie kommen könnten. Der Nutzer braucht seinen Finger demnach bloß aufs Display legen, um den Blutdruck zu messen.

Die genauen Hintergründe darüber, wie diese Technologie für faltbare Smartphones konzipiert wird, sind noch unklar. Möglicherweise ist ein flexibles Display erforderlich, um den entsprechenden Sensor zu integrieren. Wie bei jedem Patent bleibt abzuwarten, wann oder ob diese Funktion auf den Markt kommt, da nicht jedes Patent tatsächlich umgesetzt wird.

Klar ist jedenfalls, dass Samsung und andere Hersteller stark in den Gesundheitssektor investieren. Die bereits integrierten Funktionen in Smartwatches könnten eben bald auch schon auf Smartphones übertragen werden.