Saudis gewähren AUA keine Überfluggenehmigung

Panne bei der AUA.

Ein am Samstag gestartetes AUA-Flugzeug von Wien nach Mauritius hat in der Nacht auf Sonntag auf Höhe der Region Jeddah in Saudi-Arabien außerplanmäßig aufgrund einer "nicht gewährten Überfluggenehmigung" umdrehen müssen.

Wie das Unternehmen auf APA-Anfrage mitteilte, lag "eine allgemeine Genehmigung" des Austrian-Airlines-Fluges OS17 vor. Das Flugzeug landete gegen 5.30 Uhr Früh sicher in Wien, die Fluggäste seien entsprechend umgebucht worden, erklärte die Airline weiter.

AUA bedauert Unannehmlichkeiten

Der sonntägige Flug von Wien nach Mauritius wird der AUA zufolge wie geplant stattfinden. Wie das Portal "AeroTelegraph" online berichtete, waren die Passagiere des Fluges OS17 knapp zehn Stunden unterwegs. Austrian Airlines bedauerte gegenüber der APA die für die Fluggäste entstandenen Unannehmlichkeiten.