Augenzeugin spricht
Blutige Mäci-Schlägerei mit RAF Camora: "Auf Köpfe eingeschlagen"
Kurz vor 22.00 Uhr wartete Iman A. gemeinsam mit zwei Freundinnen auf ihr Essen. Zunächst habe sie nicht mitbekommen, was den Streit ausgelöst hatte. Dann sei die Situation plötzlich außer Kontrolle geraten. Ein Mitarbeiter des Restaurants habe sich an Bonez MC gewandt. Kurz darauf sei eine Rauferei zwischen mehreren Personen ausgebrochen, erzählt die 23-Jährige der "Tiroler Tageszeitung".
Immer mehr Menschen hätten sich in den Streit eingemischt. "Es wurde auf Köpfe eingeschlagen, Blut ist geflossen", schildert die Zeugin. Auch ein weiterer Mitarbeiter und vermutlich der Chef des Lokals seien beteiligt gewesen. Einer der Mitarbeiter sei so schwer am Kopf verletzt worden, dass er nicht mehr stehen konnte.
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Zeugin erkannte Bonez MC auf Instagram
Die drei Freundinnen zückten bereits während des Vorfalls ihre Handys und machten Fotos und Videos. Zunächst habe Iman A. die Männer nicht sofort erkannt. Erst später sei ihr klar geworden, wer sich in dem Lokal befunden haben könnte. Sie habe Instagram-Stories von Bonez MC vom selben Abend mit ihren eigenen Aufnahmen verglichen und ihn so wiedererkannt.
Laut ihrer Wahrnehmung soll Bonez MC in den Streit verwickelt gewesen sein. RAF Camora habe hingegen versucht, die Situation zu beruhigen. Gleichzeitig habe er offenbar versucht, die Gesichter seiner Begleiter zu verdecken und ihnen die Kappen ins Gesicht zu ziehen.
Sanitäter schickten Gäste aus dem Lokal
Zwei zufällig anwesende Rettungssanitäter hätten schließlich eingegriffen. Sie hätten die Gäste aus dem Restaurant geschickt und die Polizei verständigt. Die Gruppe sei danach aus dem Lokal geflüchtet und zu einem Auto gelaufen. Die Polizei sei allerdings bereits vor Ort gewesen und habe die Flüchtenden in der Nähe des Restaurants angehalten, berichtet die Zeugin.
Fünf Verletzte nach Rauferei
Die Polizei bestätigte am Sonntag eine Auseinandersetzung mit neun Beteiligten. Fünf Männer wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und ambulant in der Innsbrucker Klinik behandelt. Alle konnten das Krankenhaus anschließend wieder verlassen. Was den Streit ausgelöst hat, ist weiterhin unklar.
Massenschlägerei in Lokal: RAF Camora verwickelt!
© Instagram @asva.aai
Auch ein möglicher Krankenhausbesuch von RAF Camora sorgte für Aufsehen: Laut einem ORF-Bericht wurde der Rapper später nicht in seinem Hotel angetroffen. Ein Hotelmitarbeiter habe erfahren, dass er sich im Krankenhaus befinde. Die Klinik bestätigte dem ORF einen Polizeieinsatz und dass die Beamten dort eine gesuchte Person gefunden hätten. Ob es sich dabei um RAF Camora handelte, wurde nicht offiziell bestätigt.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte der "Tiroler Tageszeitung", dass gesicherte Videos derzeit von der Polizei gesichtet und ausgewertet werden. Eine Stellungnahme des Rapper-Managements lag zunächst nicht vor.
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