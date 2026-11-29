In den Bergen Westösterreichs bleibt die Lawinengefahr angespannt. Vor allem in höheren Lagen Tirols und Vorarlbergs gilt weiterhin Warnstufe drei – also erhebliche Gefahr. Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und kräftiger Wind haben die Situation im Hochgebirge verschärft. Wintersportler sollten besonders vorsichtig sein.

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Der Wind hat den frischen Schnee in den vergangenen Tagen vor allem in höhere Gebirgsbereiche verfrachtet. Dadurch sind gefährliche Triebschneeansammlungen entstanden. Besonders tückisch: In tieferen Schichten der Schneedecke befinden sich Schwachschichten, die laut den Lawinenlageberichten bereits durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden können.

Diese Regionen sind besonders betroffen

In Tirol gilt die erhebliche Lawinengefahr vor allem im Gebiet zwischen der Samnaungruppe und den Zillertaler Alpen. Auch Osttirol mit der Venediger- und Glocknergruppe ist betroffen.

In Vorarlberg gilt Warnstufe drei für das Rätikon und Teile der Silvretta. Besonders aufmerksam sollten Wintersportler in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten sein.

Gefahr vor allem oberhalb von 2.600 Metern

Die kritischen Schwachschichten können an allen Hangexpositionen oberhalb von rund 2.600 Metern ausgelöst werden. © Getty Images

Die kritischen Schwachschichten können an allen Hangexpositionen oberhalb von rund 2.600 Metern ausgelöst werden. An Südhängen liegen diese gefährlichen Schichten häufig erst oberhalb von etwa 3.000 Metern.

Die Lawinenwarnstufe drei von fünf bedeutet erhebliche Gefahr. Spontane Lawinen sind zwar nicht überall zu erwarten, einzelne Wintersportler können aber bereits gefährliche Schneebretter auslösen. Wer abseits gesicherter Pisten unterwegs ist, sollte die aktuellen regionalen Lawinenlageberichte unbedingt beachten.