Vorsicht am Berg
Warnstufe drei! Lawinengefahr in Westösterreich bleibt hoch
Der Wind hat den frischen Schnee in den vergangenen Tagen vor allem in höhere Gebirgsbereiche verfrachtet. Dadurch sind gefährliche Triebschneeansammlungen entstanden. Besonders tückisch: In tieferen Schichten der Schneedecke befinden sich Schwachschichten, die laut den Lawinenlageberichten bereits durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden können.
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Diese Regionen sind besonders betroffen
In Tirol gilt die erhebliche Lawinengefahr vor allem im Gebiet zwischen der Samnaungruppe und den Zillertaler Alpen. Auch Osttirol mit der Venediger- und Glocknergruppe ist betroffen.
In Vorarlberg gilt Warnstufe drei für das Rätikon und Teile der Silvretta. Besonders aufmerksam sollten Wintersportler in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten sein.
Gefahr vor allem oberhalb von 2.600 Metern
Die kritischen Schwachschichten können an allen Hangexpositionen oberhalb von rund 2.600 Metern ausgelöst werden. An Südhängen liegen diese gefährlichen Schichten häufig erst oberhalb von etwa 3.000 Metern.
Die Lawinenwarnstufe drei von fünf bedeutet erhebliche Gefahr. Spontane Lawinen sind zwar nicht überall zu erwarten, einzelne Wintersportler können aber bereits gefährliche Schneebretter auslösen. Wer abseits gesicherter Pisten unterwegs ist, sollte die aktuellen regionalen Lawinenlageberichte unbedingt beachten.
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