Weltmeister Kimi Antonelli ist selbst mit dem Titel in der Tasche nicht zu bremsen. Der Mercedes-Star gewann auch den F1-Grand-Prix von Katar vor seinem Teamkollegen George Russell. Der Italiener profitierte dabei von einem verpatzten Boxenstopp beim Briten. Auch fix: Max Verstappen ist Vize-Weltmeister.

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Ausgerechnet ein Stück Styropor entscheidet das Mercedes-Duell in Katar. George Russell hat den vorletzten Grand Prix der Saison lange im Griff, ehe ein Fremdkörper am Unterboden dem Briten einen Strich durch die Rechnung macht. Kimi Antonelli nutzt das Pech seines Teamkollegen und rast mit satten 31,4 Sekunden Vorsprung zum Sieg. Russell rettet mit seinem beschädigten Mercedes Platz zwei vor McLaren-Pilot Oscar Piastri.

Mercedes verbietet seinen Stars den Zweikampf

Dabei hätte sich Mercedes schon nach wenigen Kilometern selbst um den Erfolg bringen können. Russell verteidigte beim Start die Führung vor Antonelli, doch der frischgebackene Weltmeister wollte mehr. In Runde vier setzte der Italiener vor Kurve 4 zum Angriff an, Russell machte die Tür zu. Antonelli wäre beinahe in der Mauer gelandet.

Am Kommandostand zog Mercedes die Notbremse: Ab Runde fünf war der freie Zweikampf untersagt. Die beiden Silberpfeile waren der Konkurrenz ohnehin bereits enteilt.

Ein virtuelles Safety-Car in Runde elf brachte Bewegung ins Rennen. Die Spitzenfahrer nutzten die Gelegenheit für ihren ersten von zwei vorgeschriebenen Boxenstopps. Antonelli musste sich hinter Russell anstellen und verlor wertvolle Zeit. Nach den Stopps lag der Brite 8,1 Sekunden vor seinem Teamkollegen.

Styropor wird Russell zum Verhängnis

Doch plötzlich schmolz Russells Vorsprung dahin. Antonelli nahm seinem Teamkollegen Runde für Runde mehrere Zehntelsekunden ab, in Runde 30 lag er bereits weniger als eine Sekunde zurück. Mercedes vermutete einen Schaden an Russells Wagen und gab den Zweikampf wieder frei.

Beim zweiten Boxenstopp wurde das Ausmaß des Problems deutlich: Ein Stück Styropor hatte sich am Unterboden von Russells Mercedes verfangen. Zehn Sekunden stand der Brite in Runde 35 an der Box, während die Mechaniker versuchten, den Fremdkörper zu entfernen.

Antonelli stoppte eine Runde später und kam vor seinem Teamkollegen zurück auf die Strecke. Besonders bitter für Russell: Die Mechaniker konnten nicht sämtliche Teile entfernen, sein Wagen war zudem beschädigt. Statt gegen Antonelli um den Sieg kämpfte der Brite plötzlich gegen Oscar Piastri um Platz zwei.

In Runde 45 bot Antonelli sogar an, Russell vor dem Ziel wieder vorbeizulassen. Mercedes ging darauf zunächst nicht ein. Der Weltmeister zog davon und gewann schließlich mit mehr als einer halben Minute Vorsprung. Selbst im beschädigten Mercedes hielt Russell den McLaren von Piastri hinter sich.

Verstappen lässt Norris abblitzen

Hinter dem Mercedes-Duo und Piastri ging es für Max Verstappen und Lando Norris um die Vize-WM. Der McLaren-Pilot hatte seinen Start verpatzt und war von Rang drei auf sechs zurückgefallen.

Bei Red Bull griff unterdessen der Kommandostand ein. Isack Hadjar musste Verstappen in Runde sechs wegen eines beschädigten Frontflügels passieren lassen. Norris arbeitete sich ebenfalls am Franzosen vorbei, biss sich anschließend aber an Verstappen die Zähne aus. Selbst mit frischeren Reifen nach seinem zweiten Boxenstopp fand der Brite keinen Weg am Red Bull vorbei.

Auch bei Ferrari gab es eine Teamorder. Charles Leclerc hatte in der Schlussphase zu Lewis Hamilton aufgeschlossen, bekam in Runde 56 aber die Anweisung, seinen Teamkollegen im Kampf um Platz sechs nicht mehr anzugreifen.