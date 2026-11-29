Tausende Menschen fordern in Albanien den Rücktritt von Regierungschef Edi Rama. Bereits am Samstag war es in der Hauptstadt Tirana zu heftigen Zusammenstößen gekommen. Auch am Sonntag setzte die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein. Dutzende Menschen wurden verletzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Proteste gegen Albaniens Regierung sind am Sonntag den zweiten Tag in Folge eskaliert. Tausende Menschen versammelten sich in der Hauptstadt Tirana, um den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama zu fordern. Dabei kam es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Nach Angaben der Behörden wurden am Sonntag zwölf Menschen verletzt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Polizei ging mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Menge vor. Demonstranten warfen laut Reuters mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Die Lage hatte sich bereits am Samstag zugespitzt: Damals waren ebenfalls Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, nachdem Demonstranten Steine und Molotowcocktails geworfen hatten.

Mehr als 60 Verletzte am Samstag

Die Ausschreitungen am Samstag dauerten mehrere Stunden. Maskierte Demonstranten warfen Steine auf Regierungsgebäude und versuchten, bis zum Amtssitz von Ministerpräsident Rama vorzudringen. Sicherheitskräfte drängten sie zurück. Auch Fenster von Ministerien und anderen Gebäuden wurden beschädigt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Angaben zur Zahl der Verletzten fielen zunächst unterschiedlich aus: Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf das Gesundheitsministerium von 30 Verletzten. Reuters meldete später mehr als 60 Verletzte, darunter zahlreiche Menschen, die durch Gummigeschosse verletzt worden sein sollen. Am Sonntag kamen nach Behördenangaben zwölf weitere Verletzte hinzu.

Studenten protestieren gegen Korruption und fehlende Perspektiven

Die Proteste richten sich gegen mutmaßliche Korruption, fehlende Arbeitsplätze und Probleme im Bildungssystem. Besonders junge Menschen und Studenten beteiligen sich an den Demonstrationen. Viele kritisieren die Lebensbedingungen im Land und fordern politische Veränderungen.

Besonders junge Menschen und Studenten beteiligen sich an den Demonstrationen. © APA/AFP/ADNAN BECI

Die Protestbewegung hat sich über Wochen aufgebaut. Erste größere Proteste gab es bereits im Mai wegen eines umstrittenen Luxus-Tourismusprojekts an der albanischen Südküste.

Das Vorhaben steht mit einem Unternehmen in Verbindung, das von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, mitgegründet wurde. Im Herbst kamen weitere Forderungen hinzu – unter anderem nach besseren Bildungschancen und einer Verbesserung der Lebensbedingungen.

Regierung weist Vorwürfe zurück

Ministerpräsident Edi Rama regiert Albanien seit 2013 und wurde im vergangenen Jahr für eine vierte Amtszeit bestätigt. Seine Regierung weist die Korruptionsvorwürfe zurück und hat zu Gesprächen aufgerufen. Als Reaktion auf die Unzufriedenheit wurden unter anderem Maßnahmen wie günstigerer Treibstoff und zusätzliche Unterstützung für einkommensschwache Familien angekündigt.

Ministerpräsident Edi Rama regiert Albanien seit 2013 und wurde im vergangenen Jahr für eine vierte Amtszeit bestätigt. © Getty Images

Die Proteste stellen eine erhebliche Herausforderung für Rama dar. Albanien strebt einen Beitritt zur Europäischen Union bis 2030 an. Die anhaltenden Unruhen und die Vorwürfe rund um Korruption sorgen dabei für zusätzlichen politischen Druck.