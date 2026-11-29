Mit einer sensationellen Laufbestzeit geht Stefan Brennsteiner als Halbzeit-Führender in die RTL-Entscheidung von Copper Mountain.

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Joshua Sturm Halbzeit-Fünfter

24 Stunden nach der Super-G-Absage herrschten Topbedingungen im rund 3.000 Meter hoch gelegenen US Speed Center in Colorado. Der Vorjahrssieger aus Salzburg drückte dem 1. Durchgang des zweiten Riesentorlaufs der Saison den Stempel auf: Stefan Brennsteiner verwies Sölden-Sieger und Gesamtweltcup-Dominator Lucas Pinheiro Braathen (BRA) mit 33 Hundertstel Vorsprung auf Platz 2. Sensationell Dritter: der in Salzburg lebende Belgier Sam Maes (+0,41) vor dem Deutschen Anton Grammel (4./+0,71).

Ebenfalls beeindruckend. ÖSV-Shootingstar Joshua Sturm (25) fuhr mit Startnummer 22 auf Platz 5 (+1,09). Aufs Podest fehlen dem Tiroler allerdings knapp 7 Zehntel.

Raphael Haaser lag nach 30 Läufern auf Platz 9 (+1,32), Marco Schwarz war 13.

"Mr. RTL" Odermatt über eine Sekunde hinten

Der mit Gewichtsproblemen kämpfende Marco Odermatt (plus 2 kg seit Sölden), RTL-Dominator der vergangenen Jahre, hatte als Sechster bereits 1,41 Sekunden Rückstand auf Brennsteiner. Allerdings kam der Schweizer nach einem schweren Fehler im oberen Teil noch mit einem "blauen Auge" bzw., wie er selbst sagte, "mit ein paar blauen Flecken" davon.

"Da war nur wenig dabei, was mir nicht gut gefallen hat. Dabei ist mir der schnell gesetzte Lauf nicht so entgegengekommen", schilderte "Brändy" im Ziel. "Aber dann hab ich sehr schnell in den Lauf reingefunden ...". Hoffentlich gelingt ihm das auch in der Entscheidung. Vor einem Jahr hatte Brennsteiner in Copper Mountain seinen bisher einzigen Weltcupsieg gefeiert.

Start zum 2. Durchgang ist um 21 Uhr (ORF1 live).