Arsenal hat Manchester City in der englischen Fußball-Premier-League sechs Punkte auf Distanz gehalten.

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Der Titelverteidiger und Tabellenführer erkämpfte sich am Sonntag im Schlager der 12. Runde gegen die "Citizens" ein 2:2 und sorgte dafür, dass der Rivale zum fünften Mal in Folge in der Liga sieglos blieb. Zu einem großen Aufreger kam es im Emirates Stadium in der Nachspielzeit, da wurde den Gästen ein den TV-Bildern nach zu ahndender Handelfmeter verwehrt.

Stürmerstar Erling Haaland (34.) brachte ManCity nach einem Gvardiol-Solo in Führung, Kai Havertz (40.) sorgte mit einem Kopfball für den raschen Ausgleich. Gleich nach Wiederbeginn belohnte Enzo Fernandez (48.) die Gäste in einer Drangphase. Arsenal stand in der Folge aber das nötige Glück zur Seite. Jurrien Timber (83.) traf am langen Eck zum Ausgleich, auch nach zahlreichen TV-Wiederholungen war aber nicht ganz ersichtlich, ob er dabei nicht nur die Hüfte, sondern auch die Hand zu Hilfe genommen hatte. Zudem war Tormann Gianluigi Donnarumma wegen einem vermeintlichen Ellbogenschlag zu Boden gegangen, was auch ungeahndet blieb.

Drittes Arsenal-Remis in Folge

Noch deutlich bitterer kam es für Haaland und Co. aber tief in der Nachspielzeit. Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres bekam den Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Schiedsrichter John Brooks konnte sich aber nicht zu einem Elfmeterpfiff durchringen. Nach Schlusspfiff waren die Akteure im Lager von ManCity daher zurecht ordentlich aufgebracht. Arsenal remisierte im dritten Pflichtspiel in Folge.

Einen Zähler hinter ManCity Dritter ist Brighton and Hove Albion, das mit Michael Svoboda vor eigenem Publikum gegen Newcastle United 0:1 verlor. Ebenfalls bei 22 Zählern hält der Vierte Liverpool. Die "Reds" mussten sich im Merseyside-Derby auswärts bei Everton mit einem 1:1 begnügen und verpassten den dritten Ligasieg in Serie. Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (5.) brachte Liverpool in Führung, ein Eigentor von Jeremie Frimpong (25.) brachte den Ausgleich.