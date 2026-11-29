Nach Schlägerei
Polizei stürmt mit Maschinen-Pistolen Hotel von RAF Camora
Die Ereignisse rund um RAF Camora und Bonez MC in Innsbruck sorgen weiter für Aufsehen. Wie oe24 bereits berichtete, rückte nach der Schlägerei in einer McDonald's-Filiale die Spezialeinheit Cobra in der Nacht auf Sonntag zum Hotel aus, in dem die Rapper und ihr Umfeld untergebracht waren. Gegen 23 Uhr durchsuchten die Beamten das Gebäude.
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Jetzt zeigt RAF Camora auf Instagram, wie der Polizeieinsatz ablief. Der Rapper veröffentlichte eine Reihe von Fotos, auf denen mehrere Polizisten mit Schusswaffen zu sehen sind. Auch Bonez MC ist auf einem der Fotos zu sehen. Er steht vor den Beamten und scheint sich dem Zugriff widerstandslos zu ergeben.
RAF Camora macht sich auf Instagram über die Situation lustig
Auch die Kommentare unter den veröffentlichten Bildern sorgen für Aufmerksamkeit. RAF Camora gefiel unter anderem ein Kommentar mit den Worten "Es ist wieder mal Zeit für Skandale". Auch die Bemerkung "Ab jetzt nur noch Burger King" erhielt offenbar ein Like – eine Anspielung auf die Schlägerei in der McDonald's-Filiale.
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Rapper im Hotel gesucht
Laut ORF Tirol bestätigte ein Mitarbeiter des Hotels, dass die Polizei nach prominenten Gästen gesucht habe. RAF Camora sei dort allerdings nicht angetroffen worden. Laut dem Hotelangestellten soll sich der Rapper zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus befunden haben.
Die Innsbrucker Klinik bestätigte einen Polizeieinsatz. Dabei sei eine gesuchte Person gefunden worden. Ob es sich dabei um RAF Camora handelte, wurde offiziell nicht bestätigt.
Massenschlägerei in Lokal: RAF Camora verwickelt!
© Instagram @asva.aai
Die Polizei bestätigte nach der Auseinandersetzung in der McDonald's-Filiale insgesamt neun beteiligte Männer. Fünf Personen wurden verletzt und ambulant behandelt. Die Ermittlungen laufen.
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