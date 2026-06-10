Abnehmspritze: Das Wundermittel gegen Krebs?

Abnehmspritzen werden bereits millionenfach gegen Übergewicht eingesetzt. Nun deutet eine neue Studie darauf hin, dass die Medikamente noch einen weiteren positiven Effekt haben könnten.

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Medikamente wie Ozempic oder Wegovy werden vor allem zur Gewichtsreduktion eingesetzt. Die Wirkstoffe gehören zur Gruppe der sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten und helfen dabei, den Appetit zu verringern.

Nun haben Wissenschaftler untersucht, ob die Präparate auch Auswirkungen auf das Krebsrisiko haben könnten.

Risiko bei mehreren Krebsarten geringer

Laut der Untersuchung zeigten Personen, die entsprechende Medikamente einnahmen, ein geringeres Risiko für mehrere Krebsarten, die mit Übergewicht in Verbindung gebracht werden. Dazu zählen unter anderem bestimmte Formen von Darm-, Leber-, Bauchspeicheldrüsen- und Nierenkrebs.

Die Forscher betonen jedoch, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um die genauen Zusammenhänge besser zu verstehen.

Übergewicht gilt als wichtiger Risikofaktor

© Getty Images/Tetra images RF

Mediziner weisen seit Jahren darauf hin, dass starkes Übergewicht das Risiko für verschiedene Krebsarten erhöhen kann. Eine erfolgreiche Gewichtsabnahme könnte deshalb grundsätzlich einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben.

Noch kein Krebsmedikament

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse warnen Experten vor falschen Erwartungen. Die Abnehmspritzen sind derzeit weder zur Krebsbehandlung noch zur Krebsprävention zugelassen.

Die Studienergebnisse zeigen lediglich einen möglichen Zusammenhang, der nun weiter erforscht werden soll.

Hoffnung für Millionen Betroffene

Da weltweit immer mehr Menschen von Übergewicht betroffen sind, könnte die Forschung in diesem Bereich große Bedeutung bekommen. Ob die Medikamente tatsächlich langfristig vor Krebs schützen können, müssen kommende Studien zeigen.