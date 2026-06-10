Schlangen-Alarm in Niederösterreich

Immer häufiger kommt es in Niederösterreich zu Einsätzen im Zusammenhang mit Schlangen. Das bestätigt auch Viktor Horawa, Pressesprecher der Feuerwehr Klosterneuburg. In den vergangenen Tagen mussten die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken, um Bürger bei Schlangensichtungen zu unterstützen.

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So wurden am Dienstagabend zwei Feuerwehrmänner, die gerade mit den Vorbereitungen für das Feuerwehrfest beschäftigt waren, wegen einer Schlange in die Volksschule Klosterneuburg gerufen. Laut Feuerwehr hatte sich das Tier vermutlich in einem Deckenträger im Keller des Schulgebäudes verirrt. Die Einsatzkräfte konnten die Schlange einfangen und anschließend wohlbehalten in der Au aussetzen.

Schlange versteckte sich in Auto

Auch im ARBÖ-Prüfzentrum Traiskirchen kam es zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Ein Kunde beobachtete, wie eine Schlange in seinem Auto verschwand. ARBÖ-Techniker Reinhard Schulz nahm sich der Sache an und begann mit der Suche. Rund eine halbe Stunde lang wurde das Fahrzeug sorgfältig untersucht. Als bereits die Vermutung aufkam, dass die Schlange während der Fahrt wieder aus dem Fahrzeug gelangt sein könnte, wurde sie schließlich zusammengerollt hinter einer Abdeckung entdeckt, heißt es in einer Aussendung des ARBÖ.

Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl gelang es dem Techniker schließlich, das Tier einzufangen.

Äskulapnatter für Menschen ungefährlich

Eine Äskulapnatter wurde im Prüfzentrum aus einem Auto befreit © ORF

Bei der Schlange dürfte es sich um eine Äskulapnatter gehandelt haben. Diese kann zwar eine Länge von bis zu 1,60 Metern erreichen, gilt jedoch als völlig ungefährlich für Menschen und Hunde. Da die Tiere keine Giftzähne besitzen, verursacht selbst ein Biss in der Regel höchstens oberflächliche Kratzer. Trotzdem häufen sich die Einsätze im Zusammenhang mit Schlangen derzeit. Eine genaue Statistik über die Anzahl derartiger Einsätze liegt dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich derzeit jedoch noch nicht vor.

Expertin erklärt die Häufung

Für Marlene Zechel, Leiterin der Zoologischen Abteilung im "Haus für Natur", kommen die vermehrten Schlangensichtungen nicht überraschend. "Schlangen sind wechselwarme Tiere – sie müssen sich in der Sonne aufwärmen, um aktiv zu werden. Wenn es warm und sonnig ist, kommen die Reptilien aus ihren Verstecken – einerseits zum Jagen, andererseits zum Paaren", erklärt die Expertin.

So verhält man sich richtig

Wer einer Schlange begegnet, sollte Abstand halten und dem Tier mit Respekt begegnen. Schlangen hätten zahlreiche natürliche Feinde und würden daher in der Regel versuchen zu flüchten.

Fühlen sich die Tiere jedoch bedroht, können sie fauchen oder Abwehrverhalten zeigen. Laut Zechel lässt sich dies meist an der Körperhaltung erkennen: Die Schlange richtet sich auf oder bläht ihren Körper auf. "Wenn ich das nicht verstanden habe, kann es auch einen Abwehrbiss geben", warnt die Expertin.