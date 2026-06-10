"Narzissmus"-Eklat: ORF-Star schießt gegen Kummer

Christoph Grissemann zeigte sich bei "Willkommen Österreich" wenig beeindruckt von dem neuen Buch der Ex-Wetter-Lady.

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Zugegeben, das optische Gewand von Christa Kummers neuem Buch spaltete die Gemüter bereits im Vorfeld – umso charmanter wollte die ehemalige ORF-Wetter-Lady ihr Werk nun bei "Willkommen Österreich" verteidigen. Während sich Dirk Stermann im Late-Night-Talk durchaus angetan zeigte, servierte Christoph Grissemann die Meteorologin in gewohnter Manier eiskalt ab.

"Bleib am Teppich"

Grissemann konnte sich eine ordentliche Spitze nicht verkneifen, stempelte Kummers Werk kurzerhand als ihr "Baby Nummer 4" ab und redete den Inhalt konsequent klein: "Naja, jetzt große Literatur ist es nicht. Bleib am Teppich."

Schlagabtausch

Als Christa Kummer ihre High Heels auspackt und diese als "die berühmtesten Schuhe der österreichischen Fernsehgeschichte" bezeichnet, kontert Grissemann: "Das behauptest du." Kummer habe die Schuhe selbst getragen, wie sie zusätzlich anmerkt. Darauf legt Grissemann nach: "Hast du ein Narzissmusproblem?"

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Wetterfee-Kommentar

Außerdem sprach Kummer über den unliebsamen Begriff "Wetterfee". Sie sei ja schließlich keine Märchenfigur: "Ich komme aus der Wissenschaft", sagt sie. Grissemann muss lachen: "Ich habe zwar nur zwei Seiten gelesen, aber es ist fantastisch. Das hätte man von einer Wetterfee gar nicht erwartet."

Christa Kummer nahm es mit Humor und sprach eine augenzwinkernde Warnung aus: "Du spielst mit deinem Leben!"