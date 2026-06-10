DAS wird jetzt bei McDonald's alles besser

Fast-Food-Riese McDonald's will mit einer umfassenden Offensive neue Kunden gewinnen und bestehende Gäste stärker an sich binden.

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McDonald's setzt künftig verstärkt auf Hühner-Produkte. Hintergrund ist die weltweit steigende Nachfrage nach Chicken-Burgern, Nuggets und anderen Geflügel-Gerichten. Das Unternehmen sieht hier großes Wachstumspotenzial und möchte sein Angebot weiter ausbauen.

Kaffee soll besser werden

Auch beim Kaffee will die Fast-Food-Kette nachlegen. Ziel ist es, Kunden nicht nur zum Essen, sondern auch für Kaffee und kleinere Snacks in die Restaurants zu locken. Dafür sollen Qualität und Angebot verbessert werden.

Restaurants werden moderner

© Getty Images

Neben den Produkten investiert McDonald's auch in das Erscheinungsbild seiner Filialen. Modernere Designs, digitale Bestellmöglichkeiten und ein angenehmeres Ambiente sollen den Besuch attraktiver machen.

Konkurrenzkampf wird härter

Der Druck auf die Fast-Food-Branche wächst. Vor allem im Bereich Hähnchen drängen immer mehr Anbieter auf den Markt. Gleichzeitig achten viele Kunden stärker auf Qualität und Frische der angebotenen Produkte.

Kunden sollen häufiger kommen

Mit den Neuerungen verfolgt McDonald's ein klares Ziel: Gäste sollen häufiger vorbeikommen und mehr unterschiedliche Produkte ausprobieren. Vor allem jüngere Zielgruppen stehen dabei im Fokus.

Weltweit Milliarden Gäste

McDonald's zählt zu den größten Restaurantketten der Welt und bedient täglich Millionen Kunden. Um diese Position zu halten, investiert das Unternehmen laufend in neue Produkte, Technik und Restaurantkonzepte.