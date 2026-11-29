Die Gerüchte um das Ende der "Millionenshow" reißen nicht ab. Im Zuge des ORF-Sparkurses soll für den Quiz-Klassiker mit Armin Assinger bereits der Schlussstrich geplant sein. Doch der Moderator selbst weiß offenbar nichts von einem fixen Aus. Jetzt äußert er sich zu den Spekulationen.

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Die Zukunft der "Millionenshow" sorgt erneut für Aufregung. Im Zuge des ORF-Sparkurses steht auch der beliebte Quiz-Klassiker mit Armin Assinger auf dem Prüfstand. Aktuellen Medienberichten zufolge soll das Aus bereits besiegelt sein. Demnach könnte es nur noch zehn Ausgaben geben. Als Grund gelten die hohen Produktionskosten: Eine Sendung soll rund 200.000 Euro kosten, pro Jahr wären das etwa fünf Millionen Euro.

Doch ist das Ende tatsächlich schon beschlossen? ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer stellte am Donnerstag klar, dass es noch keine Entscheidung über die Zukunft der Sendung gebe. Er bezeichnete sich selbst als Fan des Formats und hoffe, "dass sich eine Lösung findet".

Jetzt äußert sich Armin Assinger

Auch Moderator Armin Assinger wurde mit den Spekulationen konfrontiert. Gegenüber dem "Standard" erklärte er: "Mein Wissensstand beruht auf der Aussage des Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer, die ich in Ihrem Medium lesen konnte. An allen anderen Spekulationen beteilige ich mich nicht."

Auf die Frage nach der Laufzeit seines eigenen Vertrags reagierte der Moderator nicht. © ORF/Günther Pichlkostner

Auf die Frage nach der Laufzeit seines eigenen Vertrags reagierte der Moderator nicht. Laut Medienberichten soll dieser mit Jahresende auslaufen. Assinger präsentiert die "Millionenshow" seit 2002 und hat bereits mehr als 1.100 Ausgaben moderiert.

oe24 berichtete bereits im Mai über mögliches Aus

Dass die Zukunft des Quiz-Klassikers ungewiss ist, hatte oe24 bereits im Mai thematisiert. Damals war im Zuge der Sparpläne des ORF ebenfalls über ein mögliches Ende der "Millionenshow" berichtet worden. Assinger hatte damals erklärt, dass die Sendung 2027 jedenfalls noch weiterlaufen werde, weil vier Aufzeichnungen ins kommende Jahr verschoben worden seien. Wie es danach weitergeht, blieb bereits damals offen.

ORF muss weiter sparen

Die endgültige Entscheidung über die Zukunft der "Millionenshow" dürfte nun bei der neuen ORF-Führung liegen. Der bisherige APA-Chef Clemens Pig übernimmt mit 1. Jänner 2027 die Leitung des Senders. Für die ersten drei Monate hat er einen umfassenden "Kassasturz" angekündigt, um weitere Sparmaßnahmen festzulegen.

Der finanzielle Druck ist groß: Ab 2027 fällt der jährliche Bundeszuschuss für den ORF um 93 Millionen Euro geringer aus. Für das kommende Jahr plant der Sender mit einem Verlust von rund 37 Millionen Euro. Bereits fix ist das Ende der Quizsendungen "Q1 – Ein Hinweis ist falsch" und "Smart 10". Auch der Vertrag von "Studio 2"-Moderator Norbert Oberhauser wird aus Kostengründen nicht verlängert.

Die "Millionenshow" läuft seit dem Jahr 2000 im ORF. Ob der Quiz-Klassiker mit Armin Assinger auch künftig Teil des Programms bleibt, ist weiterhin offen.