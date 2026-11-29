Die Billigfluglinie "Norse Atlantic Airways" hat sämtliche Flüge gestrichen und steuert auf die Insolvenz zu.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Laut einem Bericht des US-Nachrichtenportals "USA TODAY" hat die Airline "Norse Atlantic Airways" nicht nur alle Flüge gestrichen, sondern auch den Ticketverkauf komplett eingestellt. Grund dafür ist, dass der norwegischen Hauptbetriebseinheit das Geld ausgegangen ist. Das Unternehmen teilte mit, dass es nicht genügend Finanzierungsmittel aufbringen konnte, um den kurzfristigen Bedarf zu decken.

Wie "Reuters" berichtete, plante der Vorstand, beim Bezirksgericht Agder Insolvenzschutz für die norwegische Einheit zu beantragen. Erst wenige Tage zuvor hatte die Fluggesellschaft ihre finanzielle Situation als "kritisch" eingestuft.

Reisende mit gebuchten Tickets bei der Billigfluglinie "Norse Atlantic Airways" müssen sich nach neuen Reiseplänen umsehen.

Steigende Treibstoffkosten als Auslöser

Ein wesentliches Problem für das Unternehmen waren die stark gestiegenen Treibstoffkosten. Laut Geschäftsführer Eivind Roald haben genau diese Kosten die Airline letztlich zu Fall gebracht. Wie der Sender "CNBC" unter Berufung auf den Preismonitor der International Air Transport Association berichtete, lagen die Preise für Kerosin um fast 72 Prozent höher als noch ein Jahr zuvor.

Warnung für Billigflug-Branche

Der Zusammenbruch gilt als weiteres Warnsignal für die schwierige Lage, in der sich Billigfluglinien derzeit befinden – ähnlich wie zuvor bereits die Insolvenz von "Spirit Airlines". "Norse Atlantic" wurde erst im Jahr 2021 gegründet und hatte sich auf günstige Langstreckenflüge spezialisiert, die Europa mit Zielen in Nordamerika, Afrika und Asien verbanden. Derzeit sollten Passagiere nicht davon ausgehen, dass ihr gebuchter Flug stattfindet. Während alle Verbindungen gestrichen sind, bleibt auch die Zukunft anderer Unternehmensbereiche ungewiss, während das Management nach einer möglichen Lösung sucht.