Weltcup Backstage
ORF-Reporter mit angebissenem Spieß für Kollegen
Vor dem zweiten Durchgang zum Damen-Slalom in Killington stapfte ORF-Reporter Lukas Schweighofer durch die wenig winterlichen Pfützen und sammelte die dennoch gute Stimmung vor Ort ein.
Bei einem Grill-Stand stoppte Schweighofer und meinte: "Bei uns zuhause würde man sagen: Kofferraumparty." Mike, der mit seinen Schülern vom örtlichen Skiklub die Profis bewundert ("Mikaela Shiffrin ist sehr populär. Wir schauen ihr seit dem 1. Auftritt hier zu ..."), zeigt, was er auf den Grill legt: Käsespätzle, Mac (Makkaroni, d. Red.) & Cheese, Shrimps. Wir machen sogar unsere eigenen belgischen Waffel."
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"Darf ich ihn behalten - für unseren Reporter?"
Auf die Bitte nach einer Kostprobe bekommt Schweighofer einen Teriyaki-Spieß beißt den Leckerbissen an ("Wow!") und hält ihn in die Kamera: "Perfekt. Kann ich es behalten für Peter (Brunner, d. Red.), unseren Kommentator." Natürlich darf er - und Mike gibt dem ORF-Mann sogar einen zweiten Spieß mit.
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