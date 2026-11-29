Bei der Parlamentswahl in Spanien hat das rechte Lager laut einer ersten Prognose knapp gewonnen. Die konservative PP liegt vor den Sozialisten, gemeinsam mit der rechtsextremen Vox könnte sie künftig eine Mehrheit im Parlament erreichen. Für Ministerpräsident Pedro Sánchez droht damit der Verlust der Macht.

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In Spanien zeichnet sich ein politischer Machtwechsel ab. Die oppositionellen Rechtsparteien haben die Parlamentswahl einer Prognose zufolge knapp für sich entschieden. Eine nach Wahlschluss am Sonntagabend vom staatlichen Fernsehsender RTVE veröffentlichte Umfrage sieht die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Vox gemeinsam bei 173 bis 182 der insgesamt 350 Sitze.

Damit könnte das rechte Lager die entscheidende Marke von 176 Mandaten erreichen. Gemeinsam mit kleineren rechtsgerichteten Regionalparteien dürfte sich eine absolute Mehrheit ausgehen. Das linke Lager rund um den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verfehlte laut Prognose die notwendige Mehrheit.

PP knapp vor Sozialisten

Die PP bleibt der Umfrage zufolge stärkste Kraft und kommt auf 129 bis 134 Sitze. Knapp dahinter liegen die Sozialisten mit 119 bis 124 Mandaten. Vox erreicht demnach 44 bis 48 Sitze und bleibt damit unter den Erwartungen.

Für die konservative PP und ihren Vorsitzenden Alberto Núñez Feijóo könnte sich damit die Chance auf einen Regierungswechsel eröffnen. Allerdings ist dafür eine Einigung mit Vox und möglichen weiteren Partnern notwendig.

Sánchez droht der Machtverlust

Für Pedro Sánchez wäre das Ergebnis ein schwerer Rückschlag. Der Sozialist steht seit 2018 an der Spitze der spanischen Regierung. Nun könnte ihm eine konservativ-rechte Mehrheit die Macht streitig machen.

Für Pedro Sánchez wäre das Ergebnis ein schwerer Rückschlag. © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Besonders brisant wäre eine Regierungsbeteiligung von Vox. Die Partei gilt als rechtsextrem und vertritt unter anderem eine harte Linie in der Migrationspolitik. Sollte sie gemeinsam mit der PP in die Regierung kommen, wäre das ein bedeutender Einschnitt in der spanischen Politik.

176 Sitze für absolute Mehrheit nötig

Das spanische Parlament hat insgesamt 350 Sitze. Für eine absolute Mehrheit sind daher mindestens 176 Mandate notwendig. Die Prognose lässt offen, ob PP und Vox diese Zahl allein erreichen. Mit Unterstützung kleinerer rechter Regionalparteien könnte es jedoch reichen.

Die Zahlen sind zunächst eine Prognose und noch kein endgültiges Wahlergebnis. Die tatsächliche Sitzverteilung wird sich erst mit der Auszählung zeigen.