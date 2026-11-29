Ein Western-Comic sorgt rund um Papst Leo XIV. für Gesprächsstoff. Angeblich steht ein neuer "Lucky Luke"-Band jetzt in der Vatikanischen Bibliothek.

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Den Angaben des französischen Szenaristen Jul zufolge überreichte er dem Kirchenoberhaupt im September 2026 in Metz den Band "Saint Lucky Luke", bevor das Comicalbum am 6. November in den Handel kam. Der Papst habe darin geblättert und den Comic amüsant gefunden, berichtete Jul gegenüber Medien. Wie "Le Parisien" schrieb, erklärte Jul ihm die Werte der Figur, während der Band damals noch nicht erhältlich war. Bestätigt sind diese Schilderungen bisher nur durch Juls Aussagen.

Hartnäckige Suche nach Kontakt

An das Treffen zu kommen, war laut Jul alles andere als leicht. Mehrere Anfragen bei Unesco, Élysée und dem Pariser Rektorat liefen zunächst ins Leere. Erst die Französische Bischofskonferenz brachte bei einer Begegnung in Metz den Kontakt zustande. Jul fiel auf, dass der Papst beim Gehen durch Menschenmengen oft Personen rechts von sich grüßt, stellte sich gezielt auf diese Seite und sprach ihn auf Italienisch an.

Handlung zwischen Faith und Gegenwart

In der Geschichte rettet der Cowboy im Dorf Faith im Kansas des 19. Jahrhunderts die Bewohner vor Banditen und wird daraufhin gegen seinen Willen als Heiliger verehrt. Das Album umfasst 48 Seiten, kostet knapp 13 Euro und ist der zwölfte Band von "Les Aventures de Lucky Luke d’après Morris" beim Verlag Dargaud. Laut Jul und Achdé greift der sechste gemeinsame Band der beiden keine bestimmte Religion an, sondern orientiert sich an Predigern der Eroberung des Westens. Jul sieht zudem Parallelen zu heute, etwa bei der Verbindung von puritanischer Moral und Geschäftsinteressen, und nennt Leichtgläubigkeit und deren Ausnutzung als Kern des Stoffs.

Jubiläum und Frankreich-Reise

"Lucky Luke" wurde 1946 vom Belgier Morris erfunden und feiert 2026 seinen 80. Geburtstag. Nach dem Tod von René Goscinny 1977, der seit 1955 schrieb, wechselten die Szenaristen mehrfach; Zeichner Achdé ist seit rund 25 Jahren dabei, Jul schreibt seit 2016 – ihr erstes gemeinsames Album "La Terre promise" erzählte von der Besiedlung des Westens mit einer jüdischen Familie aus Osteuropa. Leo XIV., seit dem 8. Mai 2025 Papst und erster US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri, reiste vom 25. bis 28. September 2026 durch Paris, Lourdes und Metz, wo er zu Europa sprach. Anschließend sollen Jul und Achdé in Lourdes bei der Vollversammlung der Bischöfe 120 Exemplare signiert haben, während das Papst-Exemplar laut Jul nun in der Vatikanischen Bibliothek steht.