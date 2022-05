× Dua Lipa in Wien gelandet

Seit 12.55 Uhr ist Pop-Queen Dua Lipa in Wien. Vor ihrer ausverkauften Stadthallen-Show stärkte sie sich jetzt noch im Palmenhaus. Die geheimen Details, die ersten Fotos.

In München ging sie am Sonntag sogar baden – kurze Erfrischung im kessen Bikini an der Isar. In Wien hielt sich Pop-Queen Dua Lipa hielt vor ihrem ausverkauften Stadthallen-Konzert etwas bedeckter. Um 12.55 Uhr setzte ihr Learjet 45 (Kennzeichen: VND820) in Schwechat auf, dann ging es mit ihren Freundinnen nicht wie gedacht in ihr Luxus-Hotel, sondern direkt ins Palmenhaus in den Wiener Burgarten. Bis 15 Uhr dinierte sie auf der Terrasse. Schräg: Lipa hatte sich dafür im Flieger sogar extra umgezogen!

© Vavrovec ×

Hit-Konzert. Ab 21 Uhr steht dann die bombastische Hit-Show "Future Nostalgia" in der Stadthalle am Programm 19 Hits, vier heiße Kostüme und sogar ein Flug in einem Käfig über die 15.000 Fans. Als Highlight war schon bei allen vorangegangenen Tour-Stopps sogar Elton John mit dabei. Als-Video Zuspielung zum gemeinsamen Welt-Hit "Cold Heart".

Plan. Erst am Mittwoch steht das nächste Konzert in Mailand am Programm. Gut möglich, dass Dua Lipa morgen ihren freien Tag auch noch in Wien verbringt.