Das Dschungelcamp bekommt prominenten Doppel-Zuwachs: Fußball-Europameister Thomas Helmer und Schauspielerin Yasmina Filali sollen im Jänner 2027 gemeinsam bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" antreten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach Informationen der deutschen "BILD" stehen Helmer (61) und Filali (51) auf der Kandidatenliste für die kommende Staffel. Offiziell bestätigt ist ihre Teilnahme allerdings noch nicht. RTL wollte mögliche Kandidaten gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

Wer steckt hinter dem Dschungel-Duo?

Thomas Helmer ist ein ehemaliger deutscher Fußball-Profi und Europameister. 1996 holte er mit der deutschen Nationalmannschaft den EM-Titel in England. Bekannt wurde er vor allem durch seine Zeit beim FC Bayern München und Borussia Dortmund. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er als TV-Experte und Moderator.

Thomas Helmer ist ein ehemaliger deutscher Fußball-Profi und Europameister. © ullstein bild via Getty Images

Yasmina Filali ist Schauspielerin und wurde unter anderem durch die Sat.1-Serie "Die rote Meile" bekannt. Die 51-Jährige war auch in zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen.

Yasmina Filali ist Schauspielerin und wurde unter anderem durch die Sat.1-Serie "Die rote Meile" bekannt. © Getty Images

Nach Trennung kam das Liebes-Comeback

Die beiden kennen sich seit mehr als 20 Jahren und sind seit 2005 verheiratet. Im August 2022 gaben sie nach 17 Ehejahren ihre Trennung bekannt. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Im Juni 2026 überraschten Helmer und Filali dann mit ihrem Liebes-Comeback. "Wir haben festgestellt, wir können getrennt ganz gut, aber zusammen sind wir einfach besser", erklärten sie damals. Auch eine Paartherapie half ihnen beim Neuanfang.

Drei Krisen gemeinsam überstanden

Extremsituationen haben die beiden bereits erlebt: 2004 überstanden sie den verheerenden Tsunami in Thailand, 2011 den Hurrikan "Irene" an der US-Ostküste und 2016 den Putschversuch in der Türkei.

Hunger, Schlafmangel und zahlreiche Prüfungen könnten ihre Beziehung vor laufenden Kameras auf die Probe stellen. © Getty Images

Helmer sagte 2020, dass sie in Krisenzeiten gut funktionieren und zusammenhalten würden. Im Dschungel warten allerdings ganz andere Herausforderungen: Hunger, Schlafmangel und zahlreiche Prüfungen könnten ihre Beziehung vor laufenden Kameras auf die Probe stellen.

Längste Staffel geplant

Neben Helmer und Filali sollen bereits weitere Promis für die Staffel 2027 feststehen. Darunter Schlagerstar Michelle, Reality-Star Serkan Yavuz, GZSZ-Schauspielerin Isabell Horn, Nico Legat und "Tatort"-Star Mimi Fiedler.

RTL plant laut "BILD" außerdem die bisher längste Dschungelcamp-Staffel. Ein genauer Starttermin im Jänner 2027 steht noch nicht fest. Auf eine Anfrage der Zeitung reagierten Helmer und Filali nicht. RTL erklärte lediglich, Spekulationen über mögliche Teilnehmer nicht zu kommentieren.