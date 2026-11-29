Da wird das Huhn in der Pfanne verrückt! Das Pleite-Team der NFL-Saison, die Indianapolis Colts, sorgen nun auch abseits des Platzes für ungewollte Lacher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Indianapolis Colts mit Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann erleben ein absolutes Horror-Jahr. Machte man sich vor dem Auftakt noch berechtigte Hoffnungen auf die Play-offs, ist mittlerweile Ernüchterung eingekehrt. Man wurde zum Pleiten-, Pech- und Pannen-Team der NFL. Nun haben sich die Verantwortlichen in Indiana den nächsten Fehlgriff geleistet.

Mit einer Saison-Bilanz von 3 Siegen und 8 Niederlagen haben die Colts die Saison bereits abgeschrieben. Einige Top-Stars mussten das Team per Trade verlassen, Angebote für Quarterback Daniel Jones lehnte man aber stets ab. Kurz nach Ende der Trade-Deadline entschloss man sich doch dazu, den Spielmacher zu entlassen und verzichtete dadurch auf wichtige Draft-Picks in den kommenden Jahren.

Besserung ist nicht in Sicht und Shane Steichen sitzt schon längst am heißen Stuhl und könnte der nächste sein, der den Verein vorzeitig verlassen muss. Als ob die sportliche Talfahrt nicht schon genug wäre, sorgten die Verantwortlichen nun für die nächste Panne.

Lacher an Thanksgiving

Beim Spiel gegen die New York Giants am Thanksgiving-Wochenende wollte man sich etwas ganz Besonderes überlegen. Man steckte die eigenen Cheerleader in Truthahn-Kostüme.

Was sonst in den USA dieser Tage auf den Tellern verschmaust wurde, tanzte nun am Rasen bei den Colts herum. Im Internet überschlugen sich die Kommentare. "Als ob es in dieser Saison noch nicht schlimm genug war, den Colts zuzusehen", brachte es ein User auf den Punkt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Sogar der offizielle X-Account der NFL konnte sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen. "POV: Du beobachtest die Überreste des Thanksgiving-Essens", war unter dem Video zu lesen.