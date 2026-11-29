In 6.800 Metern Tiefe haben Forscher am Marianengraben Überreste eines explosiven Vulkanausbruchs entdeckt. Noch nie zuvor wurden derart tiefliegende vulkanische Ablagerungen im Ozean dokumentiert. Die Entdeckung zeigt, dass selbst in den dunkelsten Tiefen der Meere gewaltige Kräfte wirken.

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Ein Forschungsteam rund um den Geologen Robert Stern von der University of Texas in Dallas untersuchte den südlichen Bereich des Marianengrabens. Dafür kam der ferngesteuerte Tauchroboter Jason/Medea zum Einsatz. Er entnahm Gesteinsproben in bis zu 6.800 Metern Tiefe.

Bei der anschließenden Analyse machten die Wissenschaftler eine überraschende Entdeckung: Einige der Gesteine stammen offenbar von einem explosiven Vulkanausbruch unter Wasser. "Es handelt sich um die tiefsten pyroklastischen Gesteine, die jemals im Ozean dokumentiert wurden", erklärte Stern. Das Team sei von dem Fund sehr überrascht gewesen.

Warum ein Ausbruch in dieser Tiefe so besonders ist

In mehr als 6.000 Metern Tiefe herrscht ein gewaltiger Wasserdruck. Dieser verändert, wie sich Magma und die darin enthaltenen Gase bei einem Vulkanausbruch verhalten.

Während sich Gase bei einem Ausbruch in flacherem Wasser stark ausdehnen und das Magma regelrecht zerfetzen können, funktioniert das in der Tiefsee anders. Unter dem enormen Druck werden die flüchtigen Bestandteile des Magmas zu sogenannten superkritischen Fluiden. Sie behalten eine hohe Dichte und dehnen sich deutlich weniger aus.

Dadurch kann das ausgeworfene Material länger heiß bleiben. Hinweise darauf fanden die Forscher in Gesteinsbrocken, die zunächst eine feste Kruste gebildet hatten, später aber durch die anhaltende Hitze wieder miteinander verschmolzen.

Woher kam der Ausbruch?

Wo genau sich der Vulkan befand, ist noch nicht geklärt. Die Forscher vermuten, dass die Ausbruchsherde etwa 40 bis 100 Kilometer nördlich des Marianengrabens liegen könnten. Die vulkanischen Ablagerungen dürften sich von dort aus hangabwärts bewegt haben.

Die untersuchten Gesteine sind weniger als fünf Millionen Jahre alt. Das deutet darauf hin, dass der Bereich noch vergleichsweise jung und geologisch aktiv ist. Auch wiederkehrende Erdbeben in der Region passen zu dieser Einschätzung.

Gibt es dort noch unbekannte Unterwasser-Vulkane?

Die Wissenschaftler halten es für möglich, dass es in der Region bislang unentdeckte hydrothermale Schlote gibt. Dabei handelt es sich um Öffnungen am Meeresboden, aus denen heißes, mineralreiches Wasser austritt. Die Forscher vermuten sogar, dass sich dort einige der tiefsten und heißesten hydrothermalen Felder der Welt befinden könnten.

Um das herauszufinden, sind weitere Expeditionen nötig. Dafür braucht es allerdings Tauchroboter, die noch größere Tiefen erreichen können als die bisher eingesetzten Geräte.