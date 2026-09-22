Kind (4) stirbt beim Spielen im Auto

Ein kurzer Moment beim Spielen endet in Indien tödlich: Ein vierjähriges Mädchen kletterte in ein Auto und wurde darin eingeschlossen. Mehr als zwei Stunden suchte die Familie verzweifelt nach dem Kind. Als sie es schließlich entdeckte, war jede Hilfe zu spät.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie "India Times" berichtet, war das Mädchen beim Spielen in der Nähe seines Zuhauses in das geparkte Auto gestiegen. Die Türen verriegelten sich hinter dem Kind. Die Familie bemerkte zunächst nicht, dass es sich im Wagen befand.

Erst nach mehr als zwei Stunden entdeckten die Angehörigen das Mädchen im Auto. Sie schlugen eine Scheibe ein und holten das bewusstlose Kind heraus. Anschließend brachten sie es sofort in ein Regierungskrankenhaus in Kothagudem. Die Ärzte konnten dort jedoch nur noch den Tod feststellen.

Die Polizei vermutet, dass das Mädchen erstickte.

Auto wird in der Sonne zur tödlichen Falle

Wie schnell sich ein abgestelltes Auto aufheizen kann, zeigen Zahlen des ADAC: Bei 24 Grad Außentemperatur können im Innenraum bereits nach zehn Minuten 31 Grad herrschen. Nach einer halben Stunde sind es rund 40 Grad, nach einer Stunde etwa 50 Grad.

Bei 30 Grad Außentemperatur kann die Temperatur im Wagen innerhalb einer Stunde auf rund 56 Grad steigen. In der prallen Sonne sind sogar mehr als 60 Grad möglich. Auch ein leicht geöffnetes Fenster kann den Temperaturanstieg kaum bremsen.

In der Region wurden zuletzt tagsüber Temperaturen von rund 50 Grad erreicht.

Für Kinder besonders gefährlich

Kleine Kinder sind bei großer Hitze besonders gefährdet. Ihr Körper kann die Temperatur noch nicht so gut regulieren wie der eines Erwachsenen, zudem schwitzen sie weniger.

© Getty Images

Steigt die Körpertemperatur auf mehr als 40 Grad, kann ein lebensgefährlicher Hitzschlag drohen. Der ADAC warnt deshalb eindringlich davor, Kinder oder Tiere auch nur für kurze Zeit in einem verschlossenen Auto zurückzulassen.