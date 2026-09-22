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Ukraine-Krieg

Lawrow plant Treffen mit Rubio in New York

Ein älterer Mann im Anzug sitzt bei einer Konferenz am Tisch, vor ihm steht ein Schild mit „Russia“.
© APA/AFP/POOL/ALEXANDER KAZAKOV
Der russische Außenminister Sergej Lawrow plant ein Treffen mit seinem US-Kollegen Marco Rubio am Rande der UNO-Generaldebatte in New York.
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Das Gespräch sei für den morgigen Mittwoch angesetzt, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge am Dienstag. Einzelheiten nannte er nicht. Eine Bestätigung von US-amerikanischer Seite stand noch aus.

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Lawrow und Rubio hatten zuletzt im Juli bei einem Außenministertreffen der Staatengruppe ASEAN in Manila miteinander gesprochen. Das Treffen war von Moskauer Seite groß angekündigt worden. Es dauerte aber nur 35 Minuten und brachte keine Annäherung beim Hauptstreitpunkt, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind weiter gespannt, auch wenn US-Präsident Donald Trump sich seines guten Drahts zu Kremlchef Wladimir Putin rühmt.

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