oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Angriffe

Houthi und Regierungstruppen liefern sich heftige Gefechte

Houthi
© Getty Images
Im Jemen führen Regierungstruppen und ihre Verbündeten, darunter Saudi-Arabien, weiter heftige Gefechte gegen die Houthi-Miliz.
OE24 auf Google bevorzugen

Regierungstruppen flogen nach eigenen Angaben mehrere Luftangriffe auf Stellungen der Houthis in der Provinz Taiz. Bei den Angriffen seien Ziele im Süden der Provinz sowie in der Hafenstadt Mokka getroffen worden, teilte die Regierung am Dienstag mit. Nach Angaben der Houthis tötete ein saudi-arabischer Angriff auf Mokka mindestens sieben Menschen.

Auch interessant

Lawrow plant Treffen mit Rubio in New York

Kind (4) stirbt beim Spielen im Auto

Armin Wolf spottet über Putin

Der Houthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete, dass unter den Opfern zwei Kinder waren, sechs weitere Personen seien verletzt worden. Der Sender warf der von Saudi-Arabien geführten Koalition vor, Wohnhäuser angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Al-Masirah meldete darüber hinaus saudische Raketenangriffe auch in der nördlichen Provinz Saada, eine der wichtigsten Hochburgen der Houthis.

Blitzoffensive der Houthis

Die Houthis hatten im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im Roten Meer verkündet und seither Ziele in dem Königreich angegriffen. Nach einer Blitzoffensive übernahm die Miliz vergangene Woche die Kontrolle über große Teile der jemenitischen Küste an der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab. Dabei brachten sie auch Mokka unter ihre Kontrolle. Die gegenseitigen Angriffe der verfeindeten Lager nahmen daraufhin stark zu.

Saudi-Arabien hatte auf das Vorrücken der Houthis im Jemen mit zahlreichen Luftangriffen auf von den Houthis kontrollierte Gebiete reagiert. Es konnte den Vormarsch der Miliz in Richtung Rotes Meer jedoch nicht aufhalten. Nach UNO-Angaben sind seit der Wiederaufnahme der Kämpfe hunderte Menschen getötet und mehr als 110.000 Menschen vertrieben worden.

Die Meerenge Bab al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und damit dem Indischen Ozean. Sie ist eine wichtige Route für den internationalen Schiffsverkehr, besonders für den Export von saudi-arabischem Öl. Seit der weitgehenden Blockade der Straße von Hormuz am Persischen Golf durch Teheran seit Beginn des Iran-Kriegs vor rund sechseinhalb Monaten hat Bab al-Mandab zusätzlich an Bedeutung gewonnen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump sorgt für Kuba-Eklat: Delegation verlässt Saal

Selenskyj: Ukraine bereit zu begrenzter Waffenruhe

DIESES Schritttempo könnte Ihr Leben verlängern

Judo-Rüpel schlägt Gegner Kiefer kaputt

Grönland, Dänemark und USA unterzeichneten Abkommen

Jordanien-König warnt: Israel will Leben in Gaza auslöschen

Macron kritisiert Lage in Gaza als beschämend

Grönland-Abkommen: Was springt für Trump raus?

Höllentrip: Migrant  klammert sich unten an Bus

Frau (78) rammt beim Park-Versuch sechs Autos