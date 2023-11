Francesco Bagnaia hat seinen Weltmeistertitel in der MotoGP erfolgreich verteidigt. Beim alles entscheidenden letzten Rennen lag der Italiener auf Siegkurs als sein Verfolger Jorge Martin nach einem Crash mit Superstar Marc Marquez ausschied.

