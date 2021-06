WM-Führender Fabio Quartararo musste sich beim Qualifying in Assen hinten anstellen - die Pole Position schnappte sich Maverick Vinales.

Maverick Vinales startet in der MotoGP beim Grand Prix der Niederlande in Assen aus der Pole Position. Der Spanier setzte sich im Qualifying am Samstag noch vor dem in der WM-Wertung voranliegenden Fabio Quartararo durch. Beide Fahrer blieben dabei unter dem Rundenrekord, am Ende schrieb Vinales mit einer Zeit von 1:31,814 Minuten die neue Bestmarke an.



Sechsfach-Weltmeister Marc Marquez konnte nicht die gewohnte Leistung abrufen. Der am Vortag schwer gestürzte Honda-Star aus Spanien steht in der Startaufstellung für das neunte Saisonrennen nur auf Position 20. Vor dem Rennen am Sonntag (Start 14.00 Uhr) liegt Quartararo mit 131 Punkten 22 Zähler vor seinem französischen Landsmann Johann Zarco an der Spitze der Zwischenwertung. Zarco geht als Fünfter in die Entscheidung.