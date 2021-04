Alarmfahndung nach Banküberfall im Innviertel. Der Täter ist mit einem Messer bewaffnet

St. Pantaleon. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter hat am Freitagnachmittag eine Bank in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) überfallen. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann, der mit einem silbernen Mercedes A-Klasse in Richtung Franking bzw. Salzburg geflüchtet sein dürfte, teilte sie via Twitter mit.