Die Top-Streaming-Starts auf NETFLIX

Die Streaming Highlights auf NETFLIX

Krimi-Drama: »La Viuda Negra: Die Schwarze Witwe«

Thriller. Auf einem Parkplatz in Valencia wird die Leiche eines Mannes mit sieben Messerstichen gefunden, was auf ein Beziehungsdrama hindeutet. Die Mordkommission ermittelt unter Zeitdruck und stößt auf eine unerwartete Verdächtige: Maje, die Witwe des Opfers.

Thriller-Drama: »Dept. Q«

© Hersteller

Spannung. Ein ruppiger, aber brillanter Ermittler wird Leiter einer neuen Polizeiabteilung aus Außenseiter*innen, die zu alten Kriminalfällen in Edinburgh ermitteln.

True-Crime-Doku: »Cold Case: Die Tylenol-Morde«

© Hersteller

Verbrechen. Wer hat Tylenol mit Zyanid versetzt? Diese True-Crime-Serie untersucht alarmierende Theorien hinter den ungelösten Morden – und ermittelt einen Hauptverdächtigen.

Sport-Doku: »F1: The Academy«

© Hersteller

Beim Versuch, wieder eine Frau in der Formel 1 an den Start zu bringen, überschreiten 15 junge Frauen in einer der anspruchsvollsten Sportarten der Welt Grenzen.