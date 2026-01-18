Internationales Film-Projekt: Wird dieser Steirer der neue Schwarzenegger?

Ein bislang noch eher unbekannter steirischer Schauspieler hofft bei einem internationalen Film-Projekt auf seinen großen Durchbruch.

Am 16. Mai wird der große Action-Blockbuster "The Train" in Cannes Weltpremiere feiern. Der Spionagethriller von Produzent und Hauptdarsteller Dennis Dewall, bei dem Madalina Bellario Ion (Pennyworth, The Young Pope) in der Hauptrolle spielt, wird auch ein Österreicher vor der Kamera stehen und hofft auf seinen ganz großen Durchbruch.

Denn bislang ist Christoph Schlagenhaufen nur absoluten Insidern ein Begriff. Und seine Geschichte kommt den heimischen Film-Fans wohl besonders bekannt vor. Ein Steirer, der seit seiner Jugend auch Kampfsport betreibt und entsprechend auf die körperliche Fitness schaut und genau deswegen die Rolle in einem großen Streifen bekommen wird.

Die Rolle in dem Action-Hit, der ab Herbst auch in Österreichs Kinos laufen wird, bekam er bei einem Treffen mit Dewall in Cannes. Danach kam es zu einem Casting und Eignungstests, bei denen Schlagenhaufen endgültig überzeugte. Er hatte bislang nur kleinere Rollen in TV-Produktionen wie "Die Bergretter" oder "Schnell ermittelt", doch jetzt wird er bald weltweit als ungarischer Auftragskiller zu sehen sein, wie er der "Kleinen Zeitung" verraten hat.

Drehorte auf der ganzen Welt

Seit Wochen bereitet er sich intensiv auf seine Rolle vor, gedreht wird ab dem 9. März in Wien, Prag und Budapest. Neben Schlagenhaufen ist mit Ex-Ö3-Moderatorin Elke Rock auch eine zweite Österreicherin Teil des Casts.

© Instagram

Der Luxus-Zug "Majestic Imperator Train de Luxe" dient als Hauptort für den neuen Streifen und handelt von einem rivalisierenden Kampf mehrerer Geheimdienste. Die bisherigen Drehorte des Films waren Malta, Bangkok, Tokio und London.

Und mittendrin ein Österreicher, der so vielleicht den ganz großen Durchbruch nach Hollywood schafft, wie sein Landsmann Arnold Schwarzenegger, der vom Mr. Universe zum Terminator wurde. Das große Vorbild von Schlagenhaufen ist allerdings nicht die "steirische Eiche", sondern vielmehr Kult-Action-Star Jean-Claude Van Damme, der auch aus dem Kampfsport kommt.