Thomalla mit Geständnis vor ZDF-Comeback: "Früher habe ich ein bisschen darunter gelitten"

Simone Thomalla kehrt nach 15 Jahren wieder als Katja Baumann in der ZDF-Serie „Frühling“ zurück und spricht zuvor in der NDR Talk Show über die lange Zeit in ihrer Rolle.

Am Sonntag (18. Januar) bringt das ZDF neue Folgen von „Frühling“ auf die heimischen Bildschirme. Die Serie ist seit Jahren ein Fan-Liebling in der Herzkino-Reihe und begleitet Simone Thomalla (60) als Katja Baumann bereits im 15. Jahr.

Kurz zuvor ist Thomalla in der NDR Talk Show zu sehen. Dort berichtet sie, wie unerwartet lang sich die Rolle entwickelt hat. „Das war eigentlich nur ein kleiner Ausflug. Damals habe ich ja noch 'Tatort' gemacht. Ich dachte, mal was anderes", erzählt die Schauspielerin.

Kleiner Ausflug wurde Serie

Ursprünglich sei nicht absehbar gewesen, dass „Frühling“ so lange laufen würde. Die Anzahl der Folgen pro Jahr stieg und zum Start der neuen Staffel sind es nun sechs Folgen. „Und dann wurde der Sender gierig“, scherzt Thomalla. „Und zack, sind 15 Jahre vorbei.“

Langjährige Rolle hinterlässt Spuren

Dass eine Figur nach so vielen Jahren Spuren hinterlässt, sei für sie klar. „Ich glaube, wenn man so lange eine Rolle spielt, dass das auch was mit einem macht“, sagt sie. Sie sei freundlicher geworden, ähnlich wie die von Grund auf gute Katja Baumann. „Man verinnerlicht das. Ich weiß nicht wer zuerst da war, Katja Baumann oder Simone. Das wird dann irgendwann so eins.“

Stadt gegen Berge getauscht

Gedreht wird in Bayrischzell in Oberbayern. Für die Wahl-Berlinerin war der Wechsel aufs Land zu Beginn ungewohnt. „Früher habe ich ein bisschen darunter gelitten, wenn ich immer aus der Stadt weg musste, als Stadmädchen. Inzwischen empfinde ich es als großen Luxus in der schönsten Zeit in den Bergen zu sein.“