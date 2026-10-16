Salzburg muss Formschwankung bekämpfen

Auf ein enormes Hoch folgte bei Red Bull Salzburg nun wieder eine (kleine) Talfahrt. Im Titelkampf können sie sich das aber nicht leisten.

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4:1 gegen die Austria, 3:0 gegen Sturm und garniert mit einem 5:1 gegen Tabellenführer Rapid. Salzburg wirkte im August und September beinahe unfehlbar.

Doch auf dieses Hoch folgte nun ein Tief, das es zu bekämpfen gilt. Nur zwei Remis gegen Ried und den GAK sowie den erwartbaren, aber harten 0:4-Dämpfer durch den AC Milan in der Europa League.

Röhl: "Wird uns nicht umwerfen"

"Wir haben einen ganz guten Start gehabt, deswegen wird uns so eine Niederlage nicht umwerfen", betonte Trainer Danny Röhl. "Ich weiß, dass meine Mannschaft hervorragend reagieren wird."

Das muss sie gegen Altach am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) nun unter Beweis stellen. Es gilt mit dem SK Rapid an der Spitze Schritt zu halten, doch die Vorarlberger sind Kryptonit für die Bullen.

Starkes Pressing, schlechte Chancenverwertung

Keines der letzten vier Duelle konnte gewonnen werden, auf drei Punkteteilungen folgte das bittere 0:1 im Halbfinal des ÖFB-Cups letzte Saison.

Schlüssel wird wie schon international das hohe Pressing, das dort zu "vielen, vielen Ballgewinnen geführt" hat, auch wenn es wie so oft nicht in Tore umgewandelt wird, so Röhl. Das soll und muss sich wieder ändern.