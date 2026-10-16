Stefan Mross & Eva: Bittere Konzert-Absage!

Große Enttäuschung für die Schlagerfans: Entertainer Stefan Mross und seine Lebensgefährtin Eva Luginger können an diesem Wochenende nicht wie geplant auf der Bühne stehen.

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Eigentlich war für den beliebten Moderator und seine Partnerin ein vollgepacktes musikalisches Wochenende im Zeichen des deutschen Schlagers vorgesehen. Am Freitagabend, dem 16. Oktober, sollte das Schlagerpaar pünktlich um 19 Uhr beim traditionsreichen Eichenzeller Herbstfestival für Stimmung sorgen. Doch nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt folgte am Vormittag die bittere Gewissheit für alle Ticketinhaber. Auf seinem offiziellen Instagram-Profil wandte sich Mross mit einer persönlichen Nachricht an seine Anhänger und informierte über den Ausfall: "Leider müssen wir unsere Auftritte am Wochenende krankheitsbedingt absagen."

Die Zwangspause betrifft allerdings nicht nur den Freitagabend in Hessen. Auch der für Samstag, den 17. Oktober, fest eingeplante Auftritt beim beliebten "SUNRISE SchlagerStadl 2026" fällt ins Wasser. Beide Künstler müssen das Bett hüten und können die Reise zu den Veranstaltungsorten nicht antreten. Die Entscheidung zur Absage sei den beiden Vollblutmusikern alles andere als leicht gefallen, hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme. Beide betonten, dass sie lange hin- und herüberlegt hätten, ob eine Absage tatsächlich unvermeidbar sei, am Ende müsse die eigene Gesundheit jedoch immer an erster Stelle stehen. Das Paar bedauere den Schritt zutiefst und richtete persönliche Worte an das Publikum: "Es tut uns von Herzen leid, dass wir diesmal nicht dabei sein können."

Genesungswünsche und Vorfreude auf Kollegen

Trotz der persönlichen Enttäuschung dachten die beiden Musiker sofort an die Besucher der jeweiligen Konzerte. Für das Publikum des Eichenzeller Herbstfestivals und des "Sunrise SchlagerStadl" schickten sie herzliche Grüße und wünschten den Fans "ganz ganz viel Spaß" mit Schlagerkollege Andreas Hess und all den weiteren Künstlern, die an diesem Wochenende für die musikalische Unterhaltung sorgen. Zuletzt hatten sich Stefan Mross und Eva Luginger noch bestens gelaunt in der Öffentlichkeit gezeigt, als sie kürzlich verliebt und vertraut über das Münchner Oktoberfest turtelten.

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Für Mross kommt der gesundheitliche Rückschlag zudem nach einer ohnehin emotional aufreibenden Phase, nachdem er erst vor Kurzem öffentlich Kritik an seinem Heimatsender SWR geübt und sich bei seiner Traditionsshow "Immer wieder sonntags" spürbar im Stich gelassen gefühlt hatte.

Große gemeinsame Tournee im Dezember geplant

Trotz der aktuellen Hiobsbotschaft gibt es für die Fangemeinde des Duos berechtigte Hoffnung auf baldige Nachholtermine im stimmungsvollen Rahmen. Allzu lange müssen sich die Freunde des Paares nämlich nicht gedulden, bis Stefan Mross und Eva Luginger wieder gemeinsam im Rampenlicht stehen. Bereits im kommenden Dezember startet die erste große gemeinsame Konzertreise der beiden durch den gesamten deutschsprachigen Raum.

Unter dem festlichen Titel "Klingende Bergweihnacht" möchten die beiden Künstler für besinnliche Momente sorgen. Bereits Mitte September kündigte Lothar Böhler, der Geschäftsführer des zuständigen Tourneeveranstalters artmedia, das Projekt mit emotionalen Worten an: "Die erste gemeinsame Tournee von Stefan und Eva verdient einen ganz besonderen Rahmen. Und welcher Rahmen könnte dafür schöner sein als die 'Klingende Bergweihnacht'?" Die festliche Konzertreihe stehe laut Böhler ganz bewusst "für Nähe, Emotionen und echte Weihnachtsgefühle", was perfekt zu Mross und dessen außergewöhnlicher Verbindung zu seinen treuen Zuschauern passe. Bis zum Tourstart im Winter gilt es nun, die Infektion vollständig auszukurieren.