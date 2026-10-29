Italien-Drama vor Wien-Showdown: »Wascht euch den Mund!«

Affären-Alarm, Instagram-Eiszeit und ein rätselhaftes Interview: Vanessa Bellini wehrt sich gegen heftige Vorwürfe. Doch Matteo Berrettinis (ATP-48.) Reaktion auf Lorenzo Musetti (ATP-26.) heizt die Gerüchte weiter an. Jetzt droht ein brisanter Showdown auf dem Court.

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Die Erste Bank Open in Wien könnten zum Schauplatz des nächsten Kapitels eines italienischen Tennis-Dramas werden. Einst verband die Berrettini und Musetti eine enge Freundschaft, jetzt brodelt die Gerüchteküche. Hat ein angebliches Liebesdreieck die beiden Tennis-Stars entzweit?

Zur Erinnerung: Wie bereits berichtet, sorgen Gerüchte über einen möglichen Streit zwischen Matteo Berrettini und Lorenzo Musetti für Aufsehen. Im Raum steht eine angebliche Affäre zwischen Musetti und Berrettinis Ex-Freundin Vanessa Bellini. Bestätigt ist daran nichts – Bellini hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Doch jetzt bekommt der Tennis-Krimi in Wien eine neue Wendung.

»Wascht euch den Mund!« – Bellini stinksauer

Die Tänzerin, geriet im Netz massiv unter Beschuss. Ein Nutzer fragte auf Instagram provokant: "Waren deine Tränen wegen Berrettini also nur Show, wenn das Gerücht stimmt, dass du ihn betrogen hast?" Bellinis Antwort ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Wascht euch den Mund, bevor ihr über mich redet!" Sie weist die Behauptungen entschieden zurück.

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Berrettinis Reaktion lässt aufhorchen

Doch trotz des Dementis ist die Geschichte längst nicht vom Tisch. Nach seinem 6:3, 6:4-Auftaktsieg gegen Tomas Martin Etcheverry wurde Berrettini in Wien auf Musettis Erfolg in Lyon angesprochen. Seine Reaktion? "Ähm ... sind wir live?"

Die verblüffte Gegenfrage sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Wirkte der Italiener ertappt, wollte er einer unangenehmen Frage ausweichen – oder war er schlicht überrascht? Was tatsächlich hinter dem Moment steckte, bleibt offen. Dass sich die beiden auf Instagram offenbar nicht mehr folgen, liefert weiteren Zündstoff, ist aber kein Beweis für einen Streit.

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Jetzt könnte es auf dem Court krachen

Auch sportlich liegt Brisanz in der Luft: Berrettini trifft im Achtelfinale auf Landsmann Flavio Cobolli (ATP-6.), Musetti auf den britischen Shootingstar Arthur Fery (ATP-35.). Gewinnen beide auch ihre Viertelfinalpartien, könnte es im Halbfinale zum direkten Duell kommen. Dann würde aus dem Gerüchte-Krimi ein echter Tennis-Showdown.

Dabei schwärmte Berrettini 2022 noch von der Freundschaft, die durch den Davis Cup entstanden sei. Er verglich sie sogar mit der besonderen Verbindung zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Was seither passiert ist, bleibt unklar.

Einst Tennis-Kumpel, jetzt angeblich auf Distanz – und eine Frau mitten im Gerüchte-Sturm. Ob hinter den Schlagzeilen tatsächlich ein persönlicher Konflikt steckt, ist offen. Sollte es in Wien zum Halbfinale kommen, dürften jedenfalls alle Augen auf Berrettini und Musetti gerichtet sein.